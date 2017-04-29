一直深居簡出的丁磊，近日出席了中國網路版權保護大會。或許站在網易雲音樂的角度來看，丁磊此舉並不意外，從音樂版權的正版化到獨家供給的版權模式，作為在線音樂的重要玩家之一，丁磊和網易雲音樂對其中的利害關係可謂心照不宣。

就在不久前，網易雲音樂完成了7.5億元的A輪融資，相比於兩年前行業版權紛爭動蕩諸侯割據，如今的在線音樂呈現了兩強的局面。現在手握重金並拿下了愛貝克思等獨家版權的網易雲音樂，也或將面對更強者的爭奪之中。而就在這個時候，丁磊提議建立一個全國性的音樂大數據平台，是一種價值追求的展現，還是為了給網易雲音樂創造更好的發展環境，以及競爭對手和政府相關機構能夠響應嗎？

在討論丁磊的意圖之前，我們不妨先自問自答的理一下當下音樂行業所面臨的三個現實問題：

1、為何版權保護來了，音樂人還那麼窮？

二十年前，現代音樂剛剛在國內啟蒙的時候，京文唱片、漢唐音樂、摩登天空等唱片公司或廠牌相繼誕生，背後是大批音樂人的出現，唱片行業也迎來了屬於自己的黃金時代。不過，最終收割利潤的還是滾石、華納等，大陸的唱片公司和音樂人只有喝湯的份，能夠聲名鵲起的音樂人更是鳳毛麟角。

互聯網的崛起與之所帶來的免費文化，音樂行業首當其衝，CD唱片動輒幾百萬的銷量成為過去時，依靠唱片銷量生存的音樂人變得更加拮据。2015年的幾輪版權風暴終於讓音樂版權走向正途，可音樂人的春天來了嗎？

要回答這個問題可以參照幾組數據，一個是網易雲音樂發佈的《中國獨立音樂人生存現狀報告》，68%的音樂人在音樂上獲得的平均月收入在1000元以下；一個是樂壇「半壁江山」的汪峰自爆所有音樂作品的版權收益只有60萬，主要依靠演出和綜藝節目；再有就是加拿大女歌手艾拉妮絲·莫莉塞特的實體專輯和流媒體收入在1億美元上下，最終入賬的卻只有幾十萬美元。

儘管版權價格水漲船高，最終的受益者仍是唱片公司，音樂人的生存狀態並沒有得到根本上的改善。也正如丁磊在版權保護大會上的發聲：「現有的獨家版權模式，並沒有給音樂產業鏈的兩端，音樂內容創作者和用戶帶來利益，反而正版化的蛋糕，音樂人和用戶都沒怎麼享受到，倒是被資本運作分掉了十之八九。」

2、正版的圍牆建立，好音樂越來越少了？

知名樂評人耳帝在《成都》和趙雷走紅后發出了這樣的感慨：華語樂壇已陷入原創絕境，2016年華語樂壇紅起來的歌屈指可數，創歷史新低，而綜藝與選秀依然在不斷地消費著老歌遺產。如果華語樂壇每年僅能紅且最紅的那首歌，是《董小姐》、是《南山南》、是《成都》，那無疑是一種倒退。

執此觀點的還有著名音樂人撈仔，「經過這麼多年的選秀以後，中國原創好歌曲的狀況，就跟沿海的魚差不多，都被人撈得差不多了，那個網越來越小，就是說創造力在缺失，為什麼？一個是沒有途徑，一個是沒有動力，他們對原創歌曲失去了信任。」

誠然，在正版的圍牆建立之後，國內音樂市場並沒有迎來真正意義上的復甦，在線平台搶奪的版權大多數是老歌，各類音樂綜藝上被反覆翻唱的也還是老歌。或許音樂行業的創作者們還未感知到春天的來臨，但更多的是，在線音樂平台擁抱了版權，經營理念卻仍停留在五年前。

盜版泛濫的時候，音樂APP們拿著免費的資源做分發，盈利的核心便是流量之上，並因此繁榮了音樂行業的榜單文化。衝上各類榜單的音樂就會被更多的人下載，平台方也就有了更大的流量，相應的也會給予這些音樂更多的推廣資源。雖然到了正版時代，小鮮肉、影視明星、頭部歌手們是重要的流量來源，一些在線音樂平台也極力去爭奪這部分資源，所以，鹿晗、TFBoys等發佈的新專輯在QQ音樂上銷量千萬的成績並不值得神化，換作另一家平台也會有相同的效果。

資源分配的不平衡才是最大的癥結所在，給獨立音樂人、非當紅歌手等更多的機會，才是復甦中國音樂產業的「泉眼」。當鄭鈞創辦合音量、汪峰創辦碎樂的時候，在線音樂平台們就該認識到這一點。

3、殫精竭慮的在線音樂平台是最大贏家嗎？

QQ音樂自稱是國內唯一一家盈利的在線音樂平台，背後是1000萬左右的付費會員用戶。與之形成鮮明對比的是Spotify，Spotify的月度活躍用戶數突破了1億大關，並擁有3000萬的付費人群，但2016年的凈虧損仍然達到了1.85億歐元。也就是說，如果版權價格繼續水漲船高，用戶付費並不能實現在線音樂平台的盈利夢。

相比於音樂人和用戶，在線音樂平台大抵是音樂產業鏈中最「忙碌」的角色，一方面要和競爭對手們在版權上進行較量，甚至不惜重金買下獨家版權；另一方面又要不遺餘力的提升用戶活躍度、引導用戶付費。此外為了開闢出可行的商業模式，大刀闊斧的在音樂產業鏈上進行嘗試。並不否認這一舉措的積極性，但用「殫精竭慮」來形容在線音樂平台似乎並不為過。

可事實上呢，無厘頭的進行獨家版權競爭並不是一種最佳的手段，國內在線音樂平台的盈利謎團是其一，國外同樣爭奪獨家版權的Spotify、Apple Music、Rdio等是其二，且從Spotify在2016年的巨額虧損來看，國內玩家們持續獨家版權的競爭，盈利的時間點還要往後拖許久。當然，打通音樂產業鏈的做法看起來大有可為，目前仍處於起步階段，在線音樂需要在其中有多少投入，何時能達到盈虧平衡，能否成功走通這條變現之路，仍是一個未知數。

用戶付費也好，音樂產業鏈也罷，最終的買單者都是用戶，而用戶忠誠度便是在線音樂平台的生死劫。現狀是，很多用戶的手機里要安裝多個音樂APP，或許也只有這樣才能滿足自身的聽歌需求，如果版權割據的局面沒有改善，這種狀態仍將持續下去。不過，版權可以留住用戶，甚至「逼迫」用戶付費，但在音樂上下游產業鏈方面，不能提升用戶活躍度，一切便都是空談了。

丁磊籌謀的理想國

按照丁磊在版權大會上的提議，核心有兩點，一是行業聯手建立一個全國性的音樂大數據平台；二是網路下載音樂應該支持跨平台使用。

之所以用「理想國」來形容丁磊的兩個提議，確實一針見血的指出了國內音樂行業的病症，並對症下藥，可這種模式想要真正運行起來又傷害了太多的既得利益，阻礙不言而喻。

首先，如果全國性的音樂大數據平台得以建立，單個平台的獨家版權便不復存在，所有的音樂都加入到全國性的大麴庫中，在線音樂平台和版權之間的關係不再是獨佔而是共享性質。

由此帶來的利好是，「版權圈地」、「唱片公司選邊站」等將成為歷史，在線音樂平台的競爭回歸到產品本身，聚焦在產業鏈能力上。對音樂人和唱片公司來說，版權收益取決於質量而非單純的數量，好的音樂有著更多的下載量，也就有更多的收益，在某種程度上卻也可以激勵音樂人和唱片公司創作更多的優秀歌曲。政府也可以藉此進行更好的監管，並增加稅收。

其次，如果網路下載音樂能夠跨平台使用，對用戶來說是無可否認的福利，完全可以擺脫同時安裝多個APP的局面。從對音樂APP的被選擇到主動選擇，前者的價值點在於版權，後者的價值點則在於用戶體驗。

另外，此舉也意味著音樂行業的門檻將進一步降低，不只是音樂人的繁榮還有音樂平台的新興，音樂版權成了一種公共資源，只要產品體驗足夠優秀便有生存下去並盈利的機會。而用戶進入新平台的門檻也足夠低，在其他平台購買的曲目還在，只是重新下載的問題，不需要二次付費。

很明顯，丁磊站在從業者的角度為行業提供了一個「終極解決方案」，於公，將催生中國音樂行業的又一輪繁榮；於私，網易雲音樂是當前主流音樂APP中在用戶口碑上佔上風的，無疑是新秩序來臨最大的受益者之一。然而，假如國家版權局等政府機構不在政策上連續施壓，依靠在線音樂平台自身的努力，丁磊眼中的「理想國」很難建立。

原因不言而喻。現有的主流音樂平台中，各家掌握的獨家版權並沒有形成商業上的平衡，尤其是QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三者合成的騰訊音樂娛樂集團，在市場份額上佔據了半壁江山，進一步在版權上施壓競爭對手，進而實現對在線音樂的壟斷，已然是司馬昭之心。即便是網易雲音樂，近期也在擴大其在版權方面的優勢，和多家音樂綜藝的版權合作如火如荼。

樂觀的是，不同於視頻資源，音樂版權並非是一次性資源，視頻平台為流量而戰的商業模式並沒有太大的借鑒價值，在多次碰壁之後，在線音樂玩家們必然會痛定思痛。網易雲音樂CEO朱一聞曾在發佈會上對外喊話，願意與競爭對手共享獨家資源；阿里音樂的宋柯也曾在公開場合表示，不認可版權壟斷的行為。

而曾經因「劍網行動」上一改音樂盜版的國家版權局，會接受丁磊的建議嗎？畢竟從行業大環境來看，全國性的音樂大數據平台對用戶、行業乃至整個社會都是一種進步，之前政府對正版音樂的深度介入和執行成效顯著，而這次會再次擔當起總舵手的重任嗎？

不管怎樣，在音樂版權的問題上，終於出現了不同的聲音，而行業整體也在往利好的一面發展。