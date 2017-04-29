2017年4月28日，速凍食品供應鏈整合服務平台「凍品彙」宣布完成Pre-A輪融資，融資規模為數千萬級人民幣，由北京金海雲天網路技術服務中心（有限合夥）領投，新希望六和股份有限公司旗下金橡樹投資控股（天津）有限公司跟投。

「凍品彙」是由重慶戈雲沃網路科技有限公司傾力打造的速凍食品行業F2B2B。平台以產業互聯網思維，運用新一代互聯網及信息技術，將線上線下交易及服務深度整合，構建「以系統平台和城市合伙人制度為支撐，以廠家集采和供應鏈金融服務為兩翼，以數據為驅動力」的全新「互聯網+凍品」模式，幫助上游廠家提升市場份額、完成供給側改革，改善區縣合伙人經營效益、助其發展壯大，降低終端商戶採購成本、保障食材品質安全，從而整體提升凍品行業商品流通效率及服務水平。

目前，「凍品彙」的商業模式已初步實現閉環。平台已覆蓋川渝黔30餘個區縣，打造了10餘個樣板市場。供應鏈金融產品已從今年2月份開始授信放款，有效緩解了城市合伙人的資金周轉難題。同時，上游供應商資源整合取得重大成果。平台與廣西投資集團恆元貿易有限責任公司達成了戰略合作，將觸角延伸到了海產品捕撈加工環節。新希望六和、山東鑫升等龍頭企業也為「凍品彙」開發了專供產品。公司還被推選為「中國電子商務協會農業食品分會副會長單位」及「全國農業食品電商物流示範企業」。

此輪融資后，「凍品彙」將加快在西南、西北及華中部分地區的市場覆蓋，實現模式的快速複製；加強與上游供應商的合作以及中倉布局，提升採購優勢；豐富供應鏈金融產品開發，滿足城市合伙人和終端商戶的融資需求。