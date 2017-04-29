4月27日，備受矚目的2017年全球移動互聯網大會（GMIC）在北京拉開大幕，聚集了全球數百位頂尖的科學家、投資人、科技公司創始人，會上，人工智慧的話題被頻頻提及，智能化儼然已成為移動互聯網行業發展的新風向。作為全球移動互聯網領域的「老兵」，網秦先後涉足移動安全、企業移動化、手機遊戲、移動直播等多個領域，並在今年宣布將智能汽車列為下一個業務重點，與合作夥伴一起開啟移動互聯網發展的新篇章。

AI+概念興起，智能汽車將成新一代移動終端

「人工智慧的成功，有可能是人類文明史上最大的事件。」GMIC大會開幕當天，著名物理學家史蒂芬？霍金通過遠程視頻發表了演講，指出關於人工智慧的研究正在迅速發展，目前所取得的成就，和未來幾十年後可能取得的成就相比，必然相形見絀。在互動環節，史蒂芬？霍金教授進一步指出，科技已經成為我們生活中重要的一部分，但未來幾十年裡，它會逐漸滲透到社會的每一個方面，為我們提供智能的支持和建議，涉及醫療、工作、教育和科技等眾多領域。

實際上也是如此，自去年穀歌AlphaGo與李世石的人機大戰之後，人工智慧越來越多地出現在各個領域，「AI+」概念悄然興起，例如「AI+金融」、「AI+健康」等等。其中在汽車領域，伴隨著汽車保有量的持續增長與消費需求的不斷升級，用戶對汽車智能化的呼聲日益高漲，智能汽車也被認為是繼智能手機之後的下一個風口。在本次GMIC大會上，雷克薩斯中國副總經理郎立新在演講時指出，隨著互聯網基礎設施和智能技術的發展，汽車將成為人們生活中使用時間最長的移動工具，還將成為移動互聯網最重要的終端載體。

時間往前倒推十幾天，在4月初舉辦的2017人工智慧產業創業創新峰會上，網秦創始人兼董事長史文勇也表示，預計未來十年內，智能汽車將像智能手機一樣快速普及，成為新一代的智能化基礎設施。他認為，從產業革命的角度來說，過去的PC、智能手機先後成為基礎設施，而龐大的汽車保有量基數也使汽車有資格成為基礎設施，帶來了新的產業機會。「過去十年，網秦更多關注在智能手機上，未來十年，我們更多關注在智能汽車上，繼續為用戶提供可信、智能的解決方案。」

雙輪驅動，網秦業務重心指向智能汽車

公開資料顯示，2015年夏季，網秦投資了一家汽車軟體與硬體集成方案提供商Link Motion。這是一家中芬合資企業，致力於智能車載平台的研發與設計，提供車聯網技術解決方案。產品方面，目前Link Motion推出的集成車載平台，可同時支持通訊、娛樂系統、儀錶盤、HUD等多個顯示終端，應用功能包括導航、電話簡訊、空調管理等等，並支持第三方開發的應用軟體，能夠為用戶提供豐富多彩的移動應用服務。根據網秦2016年第三、第四季度財報，網秦正通過研發資金的投入，不斷推動Link Motion產品、技術的創新。

除了自主創新，網秦也非常重視與產業鏈各方的協同運作。網秦創始人兼董事長史文勇在接受媒體採訪時透露，在做好技術創新的基礎上，還需要有很好的商業化運作，網秦不會盲目燒錢，而是基於自身的技術積累和產品能力，與合作夥伴一起推動智能汽車相關解決方案的商用，在市場上取得相應的份額並積累成功案例。在產業鏈協同運作的過程中，網秦對自己有著明確的定位，即幫助汽車廠商實現汽車的智能化，最終目的是為消費者提供更好的服務和體驗。

業內人士指出，「AI」這個概念已經誕生了幾十年，近年來，伴隨著人工智慧核心演算法取得了根本性的突破，尤其是深度學習功能的突破，人工智慧離我們的生活越來越近，「AI+」正在像「互聯網+」一樣加快與傳統產業的融合發展。在這樣的大環境下，網秦著眼於智能汽車產業，通過內部自主創新和外部產業合作的「雙輪驅動」，整合內外部資源合力推動汽車智能化，有助於智能汽車產業的健康發展，同時也會讓更多汽車用戶享受到科技創新帶來的移動服務新體驗。