受益於經濟增長與以手機為代表的智能終端設備的普及，移動支付產業得到迅速發展。截至2016年底，我國手機網上支付用戶規模已達4.69億人，使用率達67.5%，同比增長31.2%。用戶支付習慣已經從PC端向移動設備滲透，並改變著人們的消費習慣，「不帶錢包出門」已經成為一些人的常態。

此前，為了保證移動支付的安全，U盾、數字證書等傳統驗證方式使用的較為普遍，但隨著移動支付安全技術的不斷提高，生物識別多樣化的安全驗證方式為消費者提供了更多的選擇。其中，以指紋識別、人臉識別、虹膜識別為代表的生物識別發展的最為火熱。

2016年，使用指紋識別的支付方式比例高達46%，同比增長2.5倍，這一生物識別驗證方式有望成為移動支付中的主要驗證方式。

指紋支付因其高效、快速，使用率迅速攀高，應用已相對成熟。隨著移動支付進一步的深度滲透，指紋支付將得到更迅速的發展。

但指紋支付也無法做到百分百的安全。如易偽造、天氣變化影響穩定性、接觸式錄入不夠健康等，都增加了支付過程中的不安全性。儘管每個人的指紋都是獨一無二的，但手機上感測器的尺寸很小，只能掃描到部分指紋，因而需要反覆錄入解鎖指紋，而每個解鎖指紋皆可用於支付，安全性存疑。

在指紋識別之後，人臉識別也隨之興起。三星s8的發佈，使人臉識別的關注度迅速提升。據悉，三星的S8人臉識別除用於身份驗證之外，還可在面部識別技術的基礎上完成「刷臉」支付。另外，據稱三星已經與多家銀行合作，為三星S8刷臉支付功能的落地做好準備。

人臉支付快速、炫酷，但是對光線要求過高，太強或太暗，識別都有一定難度。最重要的是，人臉識別對靜態照片等無法準確識別，識別準確性上有待提升。因此，作為單一的安全支付認證方式，人臉識別也存在一定安全隱患。

於虹膜識別而言，移動支付會安全許多。因虹膜位於黑色瞳孔和白色鞏膜之間的圓環狀部分，其特殊性決定了用戶身份識別的唯一性，無疑，虹膜識別更為安全。據了解，虹膜識別誤識率可低至百萬分之一，遠低於指紋的0.8%和人臉的2%。因此，採用虹膜識別這項生物技術，可以極大程度地提高手機的安全性。

但虹膜支付相對於指紋及人臉支付來說，成本高、技術較為複雜，需要在一定角度且避免光照直射的條件下才能順利識別，而且支付手段不夠簡潔。更為重要的是，虹膜支付環境匱乏，以致目前應用難以落地。

移動支付市場的競爭加快了資源整合和技術創新，促進了移動支付業務的繁榮和多樣化發展，為消費者提供了更多選擇。但從應用趨勢來看，指紋識別是目前最簡單、最準確、發展形式最好的支付認證方式。

基於指紋支付安全性考慮，目前有大概兩種解決方案。一是採用多生物認證的方式，即實行指紋識別+虹膜識別或者指紋識別+人臉識別+虹膜識別的認證方式。

多生物認證方式固然使移動支付更加安全，但劣勢也較為明顯。如其抬高成本不說，用戶體驗也未必會有很大提升。因此，第二種解決方案順勢出台，即以神盾為代表的打造更為安全的移動支付指紋晶元。

神盾在指紋識別領域深耕近10年，專精於電容式指紋識別IC的設計、研發、測試及銷售，同時擁有IC設計與系統設計技術的研發團隊，行業內專業背景深厚。不僅如此，神盾還通過了ISO9001：2008等資質認證，全球已獲批專利100餘項，無任何專利困擾。

目前，神盾產品已被三星、聯想等知名品牌公司採用，並憑藉過硬的技術研發實力與產品品質，在業內形成了良好的企業及產品口碑。

針對普遍擔心的指紋支付安全問題，神盾推出了金融等級交易安全的移動支付指紋晶元。手機指紋ID模版是身份認證的基礎，神盾另闢蹊徑，將手機指紋ID模版加密存儲到安全晶元中，確保相關密鑰和關鍵參數的加密和驗證都在內部進行，外部無法訪問。這就是神盾打造的「保險箱」概念，在順應指紋支付大潮的同時，極大程度地提升了其安全性。

神盾技術人員進一步解釋稱，此前絕大部分支付動作通過手機完成，手機里存儲了較多私人信息，一旦丟失，信息有泄露之憂。而神盾的移動支付指紋晶元優勢就在於，即使手機不慎丟失，個人信息依然絕對安全。

隨著我國移動支付市場逐年擴大，線上線下不斷融合，支付場景也更為豐富。未來，移動支付將會應用於更多樣化的生活場景，用戶黏性也將日益提升，未來的創新或將更多考慮安全因素，讓消費者真正做到放心支付。

為此，神盾充分考慮消費者需求，緊密貼合消費者切身利益，推出了金融等級交易安全的移動支付指紋晶元，此安全指紋晶元為指紋支付再添一層防護衣，確保支付安全，相信在未來安全性日益提升的移動支付市場，一定會大放異彩。（張燕芬）