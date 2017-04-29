英美成長數據欠佳 歐股走軟中央社 (2017-04-29 02:02)
（中央社倫敦28日綜合外電報導）受美國和英國成長數據令人失望影響，歐股今天隨全球股市走軟。
倫敦FTSE 100指數下跌0.46%，收在7203.94。
法蘭克福DAX 30指數下跌0.05%，收在12438.01。
巴黎CAC 40指數下跌0.08%，收在5267.33。（譯者：中央社徐睿承）1060429
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