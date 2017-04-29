（中央社記者鄭崇生華盛頓28日專電）美國貿易代表署（USTR）今天公布特別301報告，中國大陸和去年相同，仍名列「優先觀察名單」及「306條款監管國家」榜上。



USTR透過新聞稿表示，大陸對智慧財產權的保護有長期以來受關切的事項，也有新的問題，包括對一些外國高科技業者進入市場有強制的技術轉移要求，對智慧財產權的有效執法也存在結構障礙，網路上的盜版問題及竊取商業機密猖獗，高水準的盜版及仿冒品更出口全球市場。



美國總統川普上任以來，就一再訴求要對美國更公平的貿易，他認為，過去歐巴馬政府主導透過建立多邊貿易規則與秩序、維護美國利益的策略，對美國貿易與經濟是不公平競爭，改採一一與貿易夥伴談判協調的一對一策略，就連行之多年的北美自由貿易協定，川普也一再強調可能要重新談判、以達成「對美國更公平」的目標。



而儘管川普在競選時多次聲稱，上任第一天就要把大陸列為匯率操縱國，但他後來改口，「中國正在北韓問題上與我們合作，我為什麼要把他們列為匯率操縱國？」



台灣自2009年就已從一般觀察名單中除名，USTR在今年報告中、有關保護貿易機密執法也特別以台灣為例指出，美國一直透過可用工具、確保貿易夥伴執行與強化保護商業與貿易機密，像台灣、歐盟、哈薩克及大陸，近來就不斷強化保護貿易與商業機密的執法。



而近來頻遭川普點名對美貿易不公的加拿大與墨西哥，仍和去年一樣，名列一般觀察名單上。



USTR表示，美國的鄰國、加拿大與墨西哥，在邊境與海關管制上，針對仿冒商標、盜版商品沒有強而有效的查核與銷毀機制。



301特別報告中，美國針對貿易夥伴在智慧財產權保護的作為上、分成「優先觀察名單」與「一般觀察名單」，而「306條款監管國家」則是1997年USTR在特別301報告中創設。



美國基於「1974年貿易法」中第306條，授權政府在監督貿易夥伴執行智慧財產權保護或協議不力時、可列入「306條款監管國家」，形同是美國將對貿易夥伴下的最後通碟。



和去年相同，今年列優先觀察名單共11國，除大陸外，還包括印尼、泰國、印度、阿爾及利亞、科威特、俄羅斯、烏克蘭、阿根廷、智利及委內瑞拉。1060429