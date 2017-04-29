中央氣象局國際各主要都市天氣預報中央社 (2017-04-29 01:04)
發布時間：１０６年４月２８日１６時３０分 有效時間：２９日０時起至２４時
預報都市 天氣 氣溫(攝氏)
＊東京晴天 １１ －２０ ＊大阪晴天 １１ －２０ ＊首爾晴天 ９ －２２ ＊曼谷雷雨 ２９ －３７ ＊雅加達雷雨 ２４ －３２ ＊吉隆坡雷雨 ２５ －３２ ＊新加坡雷雨 ２４ －３３ ＊馬尼拉多雲 ２７ －３５ ＊加德滿都晴天 １５ －２８ ＊胡志明市雷雨 ２６ －３４ ＊河內多雲 ２１ －２４ ＊新德里雷雨 ２２ －３９ ＊伊斯坦堡晴天 １１ －２２ ＊莫斯科雨天 ５ －１１ ＊海參威雨天 ５ －１１ ＊伯力雨天 １ －１２ ＊關島晴天 ２５ －３１ ＊檀香山雨天 ２１ －２９ ＊洛杉磯晴天 １６ －２８ ＊舊金山晴天 １１ －２１ ＊西雅圖晴天 ７ －１４ ＊拉斯維加斯晴天 １６ －２４ ＊紐約雷雨 １４ －２６ ＊芝加哥陣雨 ７ －１４ ＊華盛頓特區晴天 １８ －２９ ＊邁阿密晴天 ２５ －３０ ＊多倫多晴天 ７ －１８ ＊溫哥華晴天 ６ －１４ ＊蒙特婁陣雨 １５ －１９ ＊墨西哥城多雲 １４ －３０ ＊里約雨天 １８ －２３ ＊布宜諾斯艾利斯晴天 １３ －２３ ＊聖地牙哥（智利） 晴天 ６ －２８ ＊利瑪多雲 ２０ －２４ ＊奧斯陸多雲 １ －９ ＊阿姆斯特丹陣雨 ２ －１２ ＊馬德里晴天 ３ －１６ ＊里斯本陣雨 １１ －１７ ＊哥本哈根雨天 ５ －７ ＊赫爾辛基晴天 ０ －１１ ＊法蘭克福晴天 １ －１３ ＊柏林晴天 ３ －１２ ＊日內瓦晴天 ３ －１０ ＊布魯塞爾陣雨 ５ －１２ ＊倫敦多雲 ７ －１３ ＊巴黎陣雨 ５ －１４ ＊維也納雨天 ５ －９ ＊羅馬雷雨 １０ －１６ ＊威尼斯雨天 １２ －１６ ＊斯德哥爾摩陰天 ０ －８ ＊布達佩斯多雲 １０ －１９ ＊雅典晴天 １１ －２７ ＊華沙雨天 ５ －１０ ＊布拉格雨天 ４ －８ ＊約翰尼斯堡多雲 ８ －２２ ＊開羅晴天 １５ －３２ ＊威靈頓多雲 １５ －１７ ＊奧克蘭晴天 １４ －２２ ＊墨爾本陣雨 １１ －１８ ＊雪梨晴天 １０ －２１ ＊伯斯晴天 １０ －２７ ＊布里斯班晴天 １０ －２５
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