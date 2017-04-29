據大陸銀監會披露，截至今年3月末，全市場理財規模和年初基本持平，微增不到1000億元。據記者進一步瞭解，上述11家銀行中，理財規模下降超1000億元的就有3家。銀行理財控規模、處置和調整資產，是今年的常態。



銀行委外再次牽動市場敏感的神經。



4月的第三周，某大行百億級贖回委外的消息讓整個市場都坐立不安。記者通過多方和銀行人士交流，並結合長期跟蹤瞭解發現，今年以來，大部分銀行確實在調整委外管理人，大部分“只出不進”，增量業務很少，少數的增量主要在權益類。此外，所謂大規模集中“贖回委外”的消息更多的是傳說大於實際情況。



截至3月末，理財產品規模達上萬億元的11家銀行中，有6家銀行較年初規模下降，且有3家銀行下降規模超1000億元；而規模增加最大的銀行，增量沒有超過千億元的。也就是說，資產端處置並非4月份的獨有現象。



值得特別關注的是，銀行同業負債，通過委外套利被銀監會指明為“空轉套利”行為。截至3月末，銀行業金融機構境內同業資產和同業負債較年初分別下降了1.4萬億元和1.9萬億元。這部分資金的投資，無論是否通過委外，都有進一步下降趨勢。



在強監管背景下，原先優先贖回到期做得好的產品這一節奏被打亂，而部分原先浮虧的帳戶也被提前協商贖回。



同業資金縮規模初見成效



關於委外規模，目前並沒有準確的統計資料。兩個推算的邏輯：一是從委託人銀行入手，理財和自營投資當中委外占多少比例；二是從管理人入手，非銀管理人中承接的委外資金有多少。



從銀行的角度，目前市場上有兩組資料的可靠性較高：其一，2017年1月，某國有大行相關人士在接受某券商調研時表示，根據同業交流，2016年最高峰時，四大行的委外規模約2.5-3萬億元，估計銀行業整體委外規模約6-7萬億元。其二，近期 國泰君安 研究所銀行組分析顯示，理財中債券、貨幣市場工具、基金或資管產品，截至2016年6月末約10萬億元，加之自營投資中相對應的資產規模截至2016年末近48萬億元，按10%的委外比例，整體委外規模約3-5萬億元。



截至2017年一季度末，全國理財規模超萬億元的銀行有11家，分別是五大行和6家股份行（招商、浦發、民生、興業、光大、中信）。據記者瞭解，除了排名靠前的某大行和某股份行，其他銀行的委外比例都不超過10%。



據中債登統計，截至2016年上半年末，國有大行和股份行理財規模合計占全市場的75%。因此，儘管某些小行的委外比例很高，可達70%左右，但根據“國有大行+股份行”和“城商+農商”八二分比例，行業整體按10%來估算的誤差不會太大。



據銀監會披露，截至今年3月末，全市場理財規模和年初基本持平，微增不到1000億元。據記者進一步瞭解，上述11家銀行中，理財規模下降超1000億元的就有3家。銀行理財控規模、處置和調整資產，是今年的常態。



另有某華北股份行資管部高管表示，除了銀行資管部和金融市場部管理資金的委外，有一部分“同業資金”，包括同業拆借和同業存單等負債對應的委外投資也需要特別關注。這塊資金恰恰是此輪銀監會各專項檢查的重點，其規模下降對應的委外規模也會收縮。



同業資金規模收縮已經初見成效。銀監會統計顯示，截至3月末，銀行業金融機構境內同業資產和同業負債較年初分別下降了1.4萬億元和1.9萬億元，同比增速分別為-2.2%和12.6%。



管理人篩出



近期，多消息稱某大行贖回委外可能達百億級規模。記者從兩名股份行資深資管人士處瞭解到，該行委外規模較大，但委外業務起步較遲，介入市場時點不是很好，去年同期投放的很多委外業績不如預期，到期贖回也屬正常。



“今年銀行肯定是要根據管理人的業績情況做調整，有淘汰的，有調倉的。”某股份行資管部高管向記者表示：“去年因為市場比較波動，通過委外做債券交易增厚收益，今年自己做配置的收益比去年好，贖回委外自己也可以做一些配置，有4.8%-5%的收益就不錯。”



另外，上述兩名股份行自身資管人士均表示，目前打新基金“性價比”已經非常低，已不再是銀行理財參與權益類投資的主配。其中一位透露，去年下半年的打新帳戶甚至出現過“浮虧”。



銀行間的委外情況分化之大，很多問題需要分而論之。



就城商行和農商行，根據銀監會2014年的《加強農村合作金融機構資金業務監管的通知》（215號文），監管評級在三級以上的機構，才能開辦AA+級債券等資產投資業務；評級二級以上才能開辦AA級債券、信託產品投資、券商（基金、保險）發行的資產管理產品等投資業務。也就是說，農商行通過非銀機構委外投資，受限於自身監管評級。



一位元華東某農商行人士向記者表示，過去有個別農商行超越自己的評級和投資以及合作範圍操作，因此監管收緊之後，有可能提前結束和合作方的業務，但此類業務體量十分有限。



“總的來說，委外增量幾乎沒有了。合同談到一半的也都暫停了，但同業交流贖回也正常，先觀望觀望。”該華東某農商行人士表示。



前述某股份行資管部高層告訴記者，其委外債券中，主要是信用債；但部分大行也有較大規模的利率債。



某國有大行內部分析報告顯示，對於信用債而言，規範委外或促使資金回流表內，且穿透管理可能降低銀行的風險偏好，加上信用評級准入趨嚴，低等級信用債新增需求下降，降杠杆過程中還可能面臨拋售風險。房地產債等品種的發行可能會受到較大影響，增加發行融資主體的潛在違約風險，債市信用利差將擴大。





【中央網路報】