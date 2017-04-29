近期，大陸多個省份陸續公佈一季度經濟運行情況，資料顯示“開局良好”。其中，作為西部經濟大省四川的首位城市，成都實現地區生產總值2968.5億元，同比增長8.2%。



值得一提的是，繼去年止住外貿進出口“雙降”勢頭、進口增速首次位居副省級城市第一後，成都外貿表現依然搶眼。



根據成都市統計局公佈的資料顯示，成都今年一季度實現進出口總額848.0億元，同比增長68.7%，增速比去年同期提高98.3個百分點。



上海同濟大學教授阮青松在接受記者採訪時表示，外貿的大幅增長，一個重要的原因在於最近幾年成都花大力氣引入跨國公司，同時，正在建設的自貿區會對新投資的引入產生利好，也會有利於外貿進出口。他認為，成都近年來打造“開放型經濟”已取得一定成效。



商務部研究院國際市場研究所副所長白明則表示，成都取得8.2%的經濟增長“相當不錯”。在他看來，4月1日正式掛牌的自貿區會對成都未來的對外貿易有所支撐，形成一種“高地效應”，但同時，要給自貿區足夠的空間優化資源配置，“就像‘煲湯’一樣，煲一段時間，慢慢香氣就出來了。”他說。



一季度外貿進出口增幅明顯



“一季度全市實現進出口總額848.0億元，同比增長68.7%，增速比去年同期提高98.3個百分點。其中，出口額396.8億元，同比增長55.1%，增速比去年同期提高103.4個百分點；進口額451.3億元，同比增長83.0%，增速比去年同期提高69.4個百分點。”



在成都上周公佈的一季度經濟“成績單”中，外貿進出口表現亮眼。業內專家認為，這是成都近年來積極吸引外資、打造開放型經濟顯現的成效。



阮青松告訴記者，成都近年來引入跨國公司的力度、效果有目共睹，經過沉澱，“市場、企業自然形成了生產期、銷售期和外貿期，也形成了這幾年大規模吸引外資的態勢。”



他進一步表示，“這些企業的生產鏈、供應鏈是全球性的，很多產品都是面向世界銷售的，大量的外貿企業把成都作為生產基地，由此

會帶動成都外貿進出口出現比較大幅度的增長，尤其是出口。”在阮青松看來，成都外貿進出口的大幅增長，是可以自然推導出來的結果。



記者注意到，早在今年2月公佈2016年的外貿資料時，成都就以11%的增長“跑贏”全國（-0.9%）和全省（2.8%），尤其是31%的進口增速，更是首次躍居全國副省級城市第一位。



成都市商務委相關負責人曾向記者表示，對今年整體情況依然保持審慎樂觀的態度，而“進口的大幅增長必然會帶動今年的出口形勢”。



從目前來看，外貿出口已經表現出了較好的增長勢頭。



“已經掛牌的自貿區會對新投資的引入產生利好，當然也會有利於出口。”阮青松表示，從未來的展望來看，仍會保持“強勁的勢頭”。



自貿區紅利釋放需慢慢“煲”



另一方面，儘管成都進出口貿易增幅明顯，但與東部沿海地區相比仍有差距。



白明在接受記者採訪時表示，雖然成都近年來在通道建設上進展很大，但和上海、廣州等大港口相比，仍受物流條件限制，在貨物能級上差距仍不小。



但與此同時，成都也有自己的優勢，“科研能力比較強，可以發展高技術產品的貿易。”白明表示，像晶片一類的高技術產品可以空運，因此，“成都可以作為高技術產品中外合作的一個對接點。”



阮青松則認為，在國內各大城市紛紛瞄準高科技產業進行國際貿易的背景下，成都可以抓住一兩個高科技細分產業進行重點扶持、突破，“通過打造品牌，率先形成標杆效應，再進一步帶動其他高科技產業的發展，進而逐步實現產業升級。”



阮青松還提到，發展高科技產業最重要的不是機器設備，而是要有高技能、高水準的人才，“要能留得住這類人才，這些產業才能發展起來。”



值得注意的是，當前，成都正在加速建設內陸開放型經濟高地，不久前正式掛牌的自貿區被寄予厚望，但多位專家在採訪中也提醒，自貿區紅利的釋放還需時日。



白明指出，自貿區的確會對成都未來的對外貿易有所支撐，形成一個對外開放的“高地效應”，但同時，自貿區的核心在於制度創新，“在過程中還需要進一步摸著石頭過河，不可能今天成立自貿區，明天就有業績產生了。”



他表示，“自貿區不會產生立竿見影的效果，要給它一個空間來成長，來優化資源配置。就像‘煲湯’一樣，煲一段時間，慢慢香氣就出來了。”



阮青松則表示，作為國家向西開放的橋頭堡和西部的經濟中心，同時又擁有自貿區的優勢，“成都作為一個主要承接城市去吸引外資，是很合理的。”成都應該抓住這樣的政策優勢、比較優勢，發展成為內陸開放型經濟的“指標”，形成示範效應和輻射效應。





【中央網路報】