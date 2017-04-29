與大陸全國的大形勢一致，大陸中部省份的市場需求回暖。投資、消費、進出口資料快速增長，特別是進出口資料漲幅迅猛。



近日，大陸中部六省陸續公佈一季度經濟資料。六省的GDP增速排位是：江西、安徽、河南、湖北、湖南、山西，分別為9.0%、8.4%、8.0%、7.6%、7.4%、6.1%。除山西外，均高於全國GDP增速。



接受記者採訪的多位元區域專家表示，工業持續轉型升級和新舊動能轉換繼續加快為中部經濟增速提供了主要動力。工業品價格回升、去產能持續推進；同時，工業內部轉型，戰略性新興產業強勢佈局，這些都是積極因素。



此外，與全國的大形勢一致，中部省份的市場需求回暖。投資、消費、進出口資料快速增長，特別是進出口資料漲幅迅猛。



聚焦工業內部轉型



一季度資料顯示，中部各省均加快推進工業向中高端發展。



其中，安徽自2014年以來，就謀劃了加快十大高成長性產業發展的意見。中國（合肥）智慧語音產業園、京東方8.5代線、蕪湖機器人產業園、安徽國家級新型顯示、工業機器人產業集聚試點等項目建設逐步為安徽的工業轉型帶來成效。



安徽一季度資料顯示，新興產業支撐作用增強，全省規模以上工業中，裝備製造業、高新技術產業增加值分別增長11.6%和14.4%，對全部工業增長的貢獻率由去年同期的45.8%、51.9%提高到51%和65.8%；戰略性新興產業產值增長22.7%，產值占規模以上工業的比重由22.8%提高到24.2%。



從另一資源大省河南的情況來看，產業集聚水準提高有力支撐了該省工業經濟穩定增長。資料顯示，一季度，該省產業集聚區規模以上工業增加值增長9.7%，高於全省平均水準1.7個百分點，占全省規上工業比重62.5%，對全省工業增長的貢獻率為74.8%，拉動全省工業增長6.0個百分點。



在工業邁向中高端的同時，中部省份對一些高能耗的工業產品積極去產能。例如，湖北一季度煤炭采選業、鋼鐵行業增加值分別下降39.8%、9.1%，水泥產量下降1.9%。六大高耗能行業增長3%，增速同比回落5.4個百分點。



湖北省統計局副局長葉青表示，現在的投資都比較謹慎，基本都聚焦在了新經濟、新技術上，落後的產能自然而然就慢慢淘汰掉了。比如現在湖北的小煤礦基本上都關完了。



安徽省統計局新聞發言人趙金寶接受記者採訪時表示，一些傳統行業的企業也在通過技術改造和產品結構升級進行市場突破。例如馬鋼進行了大量的轉型，優化產品品種結構，加大技術含量，最終適應了市場需求。



需求拉動



投資仍是拉動中部經濟增長的重要動力。記者梳理中部省份固定資產投資資料發現兩大特點，一是民間投資加快。



資料顯示，江西、河南、湖南省的民間投資增速回升。其中，河南一季度民間投資4344.32億元，增長13.6%，同比提高9.5個百分點，高於去年全年7.7個百分點。



“這反映出市場預期持續改善和信心持續增強。”河南省發改委有關負責人對此解釋。



另一方面，中部加大了補短板和民生領域的投資。例如，河南一季度全省基礎設施投資增速高於全省投資增速11.3個百分點，安徽基礎設施投資增長了32.3%，比全部投資高21.2個百分點。



江西一季度基礎設施投資622.0億元，增長14.2%。另教育投資36.3億元，增長22.3%；水利、環境和公共設施管理業投資376.3億元，增長19.8%；



從消費領域來看，中部各省消費升級更趨明顯。例如，一季度河南全省限額以上批發和零售業商品零售額中，通訊器材類增長32.9%，體育娛樂用品類增長22.4%，電腦及其配套產品類增長14.6%、傢俱類增長18.4%，明顯高於社會消費品零售總額增速。



在趙金寶看來，中部地區在消費方面有很大的增長潛力，旅遊消費、養老消費、個性化消費等新興消費不斷湧現。不過，農村地區的消費升級還存在基礎設施不完善的難點，需要逐步加以改善。



外貿實現開門紅



而在進出口方面，中部各省也亮點頗多。一季度，河南省進出口總值1149.2億元人民幣，比去年同期增長25.3%，創同期該省進出口歷史新高。



記者瞭解到，一季度河南進出口總值上漲的主要原因是手機出口對整體出口的帶動作用顯著。資料顯示，一季度河南省出口手機445.8億元，增長37.6%，占同期出口值的62.6%，拉動該省出口增長22個百分點，出口增長貢獻率達77.5%。同時，鐵礦砂、銅礦砂、煤炭等大宗資源性商品量價齊升，也帶動了進口值增長。



從湖南情況來看，一季度，湖南省進出口總值420.25億元人民幣，比上年同期增長52.5%，增速比全國平均水準高30.7個百分點，增幅居全國第六、中部第一。加工貿易同比增長61%，高於全國加貿增幅40個百分點。



湖南方面分析認為，國內外經濟環境有所改善、政策引導促使湖南開放進入新格局，以及大宗商品價格上漲是助推今年湖南外貿實現開門紅的重要因素。



在葉青看來，如今中部各省都在積極參與“一帶一路”，這個對進出口的帶動較大。過去通過沿海的訂單如今可以走中歐班列，出口基地就發生新的變化，出現沿海向內地傾斜趨勢。





【中央網路報】