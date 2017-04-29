大陸2015年城鎮職工基本養老保險個人帳戶累計記帳額（即“空賬”）達到47144億元，而當年城鎮職工養老保險基金累計結餘額只有35345億元，這表明城鎮職工基本養老保險制度資產和負債之間缺口會越來越大，預計在不久的將來，基金累計結餘將會被耗盡。



大陸城鎮職工養老保險基金的財務狀況越來越令人憂心。清華大學最新發佈的一項報告顯示，養老保險基金已出現當期的資金缺口，並動用累計結餘來“保發放”，這意味著養老保險已經進入三級風險區（最高風險評級是四級）。



清華大學就業和社會保障研究中心主任楊燕綏在23日舉行的2017清華養老產業高峰論壇上表示，當前養老保險制度可持續性處於差等空間，如不儘快對制度進行調整，一旦把累計結餘用盡，養老保險基金將面臨崩盤的風險。



這不是學者第一次發出這樣的警示。去年末，中國社科院社會保險研究所所長鄭秉文執筆的《中國養老金發展報告2016》中提出，2015年城鎮職工基本養老保險個人帳戶累計記帳額（即“空賬”）達到47144億元，而當年城鎮職工養老保險基金累計結餘額只有35345億元，這表明城鎮職工基本養老保險制度資產和負債之間缺口會越來越大，預計在不久的將來，基金累計結餘將會被耗盡。



基礎養老金全國統籌曾被認為是改善養老保險基金收支狀況的一劑良藥，不過據記者瞭解，由於難以平衡不同地區的利益，在全國統籌方案制度設計上，現實主義打敗了“理想主義”，真正意義上的全國統籌將讓位于中央調劑金制度。



養老保險基金可持續性差



清華大學就業和社會保障研究中心每年都會發佈《中國老齡社會與養老保障發展指數報告》，中國養老金發展指數是這項指數的六個分類指數之一，該指數意在評價養老金公共政策的公平性、效率性和持續性與目標的距離，並在此基礎上提出改進措施。



這項指數的負責人——清華大學就業和社會保障研究中心副主任劉廣君介紹，2015年養老金指數除了公平性稍有提高之外，效率性和可持續性都出現明顯下降。



2015年，大陸基本養老保險制度的公平性有所提高的原因是城鎮職工和城鄉居民參保率分別提高了0.7和3.32個百分點。享受國家基本養老保險的城鎮職工人數和城鄉居民人數增加了608萬，完成了機關事業單位與企業職工制度、城鄉居民養老保險制度的整合。



效率性降低是因為企業職工養老金替代率略有下降，與機關事業單位養老金的待遇差距繼續拉大；養老金收益等均沒有明顯改變。



最值得引起重視的是持續性指標處於差等空間，具體表現為制度的贍養比繼續下降到2.87∶1，養老保險基金支出增幅大於收入增幅，對財政補貼的依賴性不斷增強。



從養老財富的積累來看，2015年國家基本養老保險基金支出占GDP的比例為4.13%，低於經濟合作與發展組織（OECD）國家7.9%的平均水準，各類養老保險餘額占GDP的比例為12.06%，低於OECD國家的平均水準82.80%。



楊燕綏表示，在人口老齡化的條件下，在降低企業繳費負擔和確保養老金支付的雙重壓力下，對養老金進行結構調整至關重要，亟待建立和夯實中央統籌基礎養老金，做大職業年金，管好個人養老金，激勵就業和改善福祉並重。



全國統籌從中央調劑金起步



雖然2015年養老保險基金累計結餘超過3.5萬億，但當前養老保險基金運行存在明顯的苦樂不均。



《中國養老金發展報告2016》顯示，截止到2015年底，大陸全國城鎮職工養老保險基金累計結餘已經達到了35345億元，比2014年底增加3545億元，增長率為11.15%，增速同比下降1.34個百分點。



其中，城鎮職工基本養老保險累計結餘最多的省份依然是廣東，其基金累計結餘已經達到了6532.75億元，江蘇、浙江也分別有3163.71億元和3070.39億元，北京、山東、四川也各有2000多億元。這六個省份累計結餘共有19963.17億元，占到全國累計結餘的56.48%。



現在養老保險制度的狀況是，一方面基本養老保險制度還處於省級統籌階段，資金無法在全國範圍內調劑，另一方面越來越多的省份正在面臨著越來越多的赤字，將不得不越來越依賴財政補貼去彌補缺口。



解決這一問題的出路便是全國統籌。自2013年中央啟動新一輪養老保險頂層設計以來，構建什麼樣的基本養老金的全國統籌制度一直存在兩種思路，一是真正意義上的全國統籌，基礎養老金由中央統收統支，二是採取省級統籌的方式，建立中央調劑金，各省上交調劑金互濟餘缺。



記者從政府有關部門和相關專家處瞭解到，在很長一段時間裡，第一種思路是佔據主流的，大家希望制度能夠有一個徹底的改革而非修修補補，不過最近風向漸變，建立中央調劑金制度成為決策層更多考慮的方向，思路變化的主要原因是短期內難以協調地方的利益。



中國人民大學教授鄭功成在接受媒體採訪時表示，中央調劑金制度的建立意味著全國統籌終於起步了。他過去反對調劑金制度，是因為那不是真正意義上的全國統籌。現在則認為，與其追求現在無法一步到位的目標，還不如支援儘快啟動向目標邁進的步伐。





【中央網路報】