▲中信兄弟投手羅曼。（圖／中華聯盟提供）

中信兄弟洋投羅曼回鍋之後，還沒拿過勝投，今晚（29日）17時05分在台中洲際棒球場對統一獅先發，他要全力拚本季第一勝，獅隊則由洋投福瑞多先發。

羅曼去年效力Lamigo桃猿，在桃猿強力打線支援下，他對獅隊戰績不錯，6勝1敗、防禦率5.28。今年羅曼改穿象袍，先前兩場先發表現平平，目前戰績0勝2敗、防禦率5.11。

羅曼曾在4月11日對獅隊中繼1.1局，被擊出1支安打沒失分，今晚將是羅曼回鍋之後第一次對獅隊先發，能否拿下勝投，是焦點。

獅隊今晚則由福瑞多先發，他本季戰績1勝1敗、防禦率4.88，對兄弟先發2場，投10.1局，被擊出9支安打包括蔣智賢轟出的全壘打，失6分、5分責失，戰績1勝0敗、防禦率4.35。