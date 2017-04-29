中華職棒／富邦想要扳回一城 還是得靠羅力NOWnews今日新聞 (2017-04-29 00:08)
富邦悍將和Lamigo桃猿在新莊系列賽的第2戰，雙方分別派出羅力對決林樺慶，本季因傷而休息了一陣子的羅力，一回歸賽場，就成為球隊的中流砥柱，他下一場的發揮將是富邦止敗的關鍵。
羅力本季直到4月16日才展開他個人的第一場比賽，結果他該場面對統一主投5局僅丟1分；6天後他面對同樣的對手，結果表現更上一層樓，主投7局無失分，幫助球隊拿下勝利。
總計他本季主投12局，僅被敲出5支安打，防禦率是低的可怕的0.75，另外還送給打者15K，完全展現富邦王牌的架式。
至於桃猿先發林樺慶，本季同樣僅出賽2場比賽，雖然成績沒有羅力來的突出，但是穩健是他最大的特色，他2場比賽都能至少投完5局，並將對手的得分壓制在3分以內，內容並不差。
再加上自家打線，本季的火力一直都保持的不錯，在昨天的比賽更是早早打下領先優勢，如果林樺慶能有效降低富邦的火力，那將能大大提升桃猿獲勝的機會。
富邦戰力的另一個隱憂是牛棚，在力猛確定回歸先發後，將讓本來就不穩定的後援戰力，調度上更加捉襟見肘，要如何克服這些劣勢，就將考驗悍將教練團的智慧了。
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