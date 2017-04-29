NBA季後賽持續熱烈激戰，29日共有3場比賽，分別是老鷹出戰巫師、公牛對上塞爾提克以及爵士出戰快艇。

老鷹vs.巫師，系列賽巫師3：2領先。

巫師若能晉級第二輪季後賽，主控John Wall絕對會是系列賽MVP，目前平均可攻下27分、10.8助攻，三分球命中率高達53.3％，關鍵時刻也都能夠挺身而出，老鷹若想將戰線延長，阻止Wall縱橫全場絕對是首要課題。

中鋒Dwight Howard的低迷是老鷹陷入困境的一大主因，季後賽至今場均雖仍有11.4記籃板，但平均得分僅有7.8分可說是完全不及格，在Dennis Schroder、Paul Millsap都打出較例行賽更加優異的表現時，Howard若再不及時回溫，重回家鄉球隊的第一個球季恐將到此為止。

公牛vs.塞爾提克，塞爾提克3：2領先。

2連敗後搶下3連勝，塞爾提克終於展現出身為東區龍頭的實力，Avery Bradley的功勞比帳面數據還要高上許多，Bradley不僅進攻打出水準，他也是防守公牛球星Jimmy Butler的最佳人選，至於頭號得分手Isaiah Thomas，雖外線手感不盡理想，仍靠著犀利的突破切入破壞公牛防線，加上內線攪和、策應都有一定水準的Al Horford，由此「鐵三角」所構成的綠衫軍相當有機會以4連勝之姿晉級。

公牛最大利空是主控Rajon Rondo已確定缺席第6戰，且極有可能整個系列賽都得高掛免戰牌，在缺少正牌控球的狀況下，Butler和Dwyane Wade的責任會更加吃重，另外頂替先發的Isaiah Canaan除了適時把握外線空檔外，也必須展現出一定的防守強度、有效牽制Thomas，公牛才有一拚的本錢。

爵士vs.快艇，爵士3：2領先。

「家有一老、如有一寶！」用來形容爵士再貼切也不為過，35歲的Joe Johnson在本系列賽中證明自己絕對值得過去所領的頂級合約薪水，「Iso Joe」幾乎場場都在關鍵時刻率領爵士贏球，加上同樣富有殺手本色的Gordon Hayward，以及傷癒歸隊鎮守禁區的Rudy Gobert，爵士所展現出的戰力恐是快艇難以應付。

彼長我消、快艇在失去內線最佳得分手Blake Griffin的狀況下，即便「保羅船長」Chris Paul和射手JJ Redick都有火熱表現，快艇依舊在前役落敗，前鋒Luc Mbah a Moute的發揮或許會成為比賽的X因子，他必須承擔起防守Hayward或者Johnson的重責大任，不管是Jamal Crawford或是Austin Rivers甚至是Paul Pierce，快艇都必須再有其他球員挺身而出，否則Paul即便表現再亮眼恐也無法阻止快艇遭到淘汰。