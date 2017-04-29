NOW影評／《天才的禮物》在世界之巔尋找平衡支點NOWnews今日新聞 (2017-04-29 00:10)
奧林匹斯山的天神無他，祂的面貌只是一連串的數，近似雅可比的名言：「上帝即是數學家。」祂便是用數字勾勒這個世界，化作形體，隱身在拔地而起的各種建物，或自開自落的花朵中。當這套建構宇宙的奧祕落入凡塵，也許就是愛因斯坦與高斯，或是片中缺牙的小可愛──瑪莉艾德勒（麥肯娜葛瑞絲飾）。
生於平凡中的不凡
《天才的禮物》溫情滿溢，卻是出自對高智商菁英的憐惜。天才孤單又寂寞，先於眾生之前，從上遙遙俯瞰，卻又對世間充滿嘲諷與憐憫。如同片中的主人翁瑪莉，抗拒上「笨學校」，意興闌珊看著眼前的同儕如何耍笨。瑪莉的高智商讓她在學校格格不入，這時卻有一雙平庸的手拉著她，讓她不至於成為他人眼中的怪咖。
舅舅法蘭克（克里斯伊凡飾）與瑪莉住在鄉間小屋，環境不甚理想但至少很快樂。法蘭克跟天才沒半點關係，他不相信全然的不凡，而是篤信不凡與平庸仍可以共存，「不需要強調瑪莉和別人有多不同。」「如果愛因斯坦可以騎腳踏車，那她也可以。」這位「文組魯蛇」舅舅不願將瑪莉送到菁英學校，箇中原因無他，只在於他許諾過世的妹妹，要給外甥女一個「正常人生」。
天才的困惑 比數學難題更深邃
「正常人生」某方面難以和天才畫上等號，各種非凡事蹟堆砌出天才的型態，成就越高距離平凡越遠。瑪莉的母親是差點名留青史的天才，在「萬神殿」麻省理工學院裡，祖母伊芙琳帶著瑪莉遙望牆上的空缺，那裡本該掛上母親的照片；如今7項千禧數學難題之下，「龐加萊猜想」處只掛著俄國數學家裴瑞爾曼的肖像。伊芙琳的缺憾如同待解難題，其中一個空缺本該放上愛女的照片，但她卻在最後一刻選擇自我了斷，造成的疑惑比千禧難題更深邃。
瑪莉的母親眾星拱月般站在世界的頂端，用理性和高智商權衡世界的細節，卻高處不勝寒。當她所向披靡時，摧折她的不再是外力，而是內心最幽微的陰影。如同《模仿遊戲》中的天才數學家圖靈，解開了二戰最精密的Enigma機器，但人性卻背叛了理智，摧毀了一世英名，於是天才只能孤單詰問：「你可以告訴我，我是機器、人類，或罪犯嗎？如果沒辦法定義我，那你對我一點幫助都沒有。」
當他貼近了這個世界的奧祕卻失去了人性基點，如同瑪莉的母親在解開了千禧難題「納維－斯托克斯」後選擇一死，人生被自身的才華剝奪，也被母親公式般的成功之路所吞噬。天才的身影如在懸崖邊回眸，他要展翅飛翔，卻像伊卡洛斯（Icarus）因太接近太陽而融化了雙翼。也如同尼采那句：「當你凝視深淵時，深淵也同時望向你。」
當庸才幫了天才一把
《天才的禮物》一片充滿對天才的憐憫，外界渴望他們榨乾才華為文明點燃星火，所有掌聲的背後天才卻孑然一身；如果沒有沒有出眾的才華便一無所有，但才華又是霸道的占據了一切。瑪莉的孤單便是那句：「我喜歡他，他愛我先於知道我很聰明之前。」而法蘭克愛她，是先於聰明才智前的平庸，與有血有肉的童趣。
除去才華不談，法蘭克的愛讓瑪莉感受到自己仍「存在」。於是法蘭克就這樣拉住了她，讓她回歸到又吵又鬧、有貓和蟑螂、鄰居卡拉OK的日常，即便站在世界的尖端，卻仍找到了與凡俗共存的完美的支點。像是數學家斐波那契的黃金比例螺旋，完美數列隱身在最平凡的物件中，唾手可得，卻仍自顧自的展現與這個世界的和諧。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1
問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 鎮金店Just Gold 黃金戒指- Day & Night 日與夜-白
- 【estilo】時尚玩色系列 撞色設計 後背包(紅)
- 【AT HOME】畢卡索6尺雙色雙人床頭箱(不含床底、床墊)
- 【Schiff】Move Free 葡萄糖胺錠(150錠x3瓶)
- CARTIER 卡地亞Calibre 300米潛水橡膠款(W2CA0004)x42mm
- 鎮金店Just Gold 黃金吊墜- Day & Night 日與夜-黑白
- 【Holiday Land】日本伸和假期冰桶藍-33L(保冰冰箱)
- 【Nikon】CPL II 52mm 偏光鏡(公司貨)
- SM-臺灣製全真皮-縷空雙帶金屬釦楔型涼拖鞋-米色
- Discovery互動英語互動光碟版(1年12期) 贈 田記溫體鮮雞精
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》