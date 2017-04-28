▲Ella產後16天瘦得超時尚，粉絲求看萌「勁寶」。（合成圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.28）

知名藝人Ella（陳嘉樺）12日順產生下兒子「勁寶」，現於月子中心調養身體，可渾身是勁的她開始覺得無聊，28日她在臉書貼文「坐月子也要很時尚」，大耍性感拍下多張寫真照，擺出時尚雜誌裡模特兒的POSE，秀出瘦身後的S曲線，讓粉絲直呼「最美媽咪非妳莫屬」！

Ella於19日宣布出院，待在月子中心調養身體，28日分享最新近照，只見她難得展現「少女心」，頭戴深棕色帽子，還戴著時尚墨鏡，身著墨綠色長T，搭配深藍色寬鬆褲，腳上竟穿著粉紅大蝴蝶結拖鞋，讓她坦言，「沒想到我的身上也可以出現粉紅色」、「果然當了媽什麼都有可能」、「關不住的我開始無聊了」。

▲▼Ella在月子中心拍攝多張時尚照。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.28）

最後，Ella丟出一句耐人尋味的話：「你們放長假而我則是放很久了」，似乎暗示想工作的心思，粉絲表示：「私心要求想再看勁寶的照片」、「謝謝時尚的勁寶媽有想到要發文解我們的相思」、「哈哈哈哈～ 你終於關不住了～」、「不如來直播好了」。

▲Ella（右）與老公賴斯翔（左）、兒子「勁寶」三人合照。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書，2017.04.13）