Ella產後16天瘦得超時尚 粉絲求看萌「勁寶」NOWnews今日新聞 (2017-04-29 00:13)
知名藝人Ella（陳嘉樺）12日順產生下兒子「勁寶」，現於月子中心調養身體，可渾身是勁的她開始覺得無聊，28日她在臉書貼文「坐月子也要很時尚」，大耍性感拍下多張寫真照，擺出時尚雜誌裡模特兒的POSE，秀出瘦身後的S曲線，讓粉絲直呼「最美媽咪非妳莫屬」！
Ella於19日宣布出院，待在月子中心調養身體，28日分享最新近照，只見她難得展現「少女心」，頭戴深棕色帽子，還戴著時尚墨鏡，身著墨綠色長T，搭配深藍色寬鬆褲，腳上竟穿著粉紅大蝴蝶結拖鞋，讓她坦言，「沒想到我的身上也可以出現粉紅色」、「果然當了媽什麼都有可能」、「關不住的我開始無聊了」。
最後，Ella丟出一句耐人尋味的話：「你們放長假而我則是放很久了」，似乎暗示想工作的心思，粉絲表示：「私心要求想再看勁寶的照片」、「謝謝時尚的勁寶媽有想到要發文解我們的相思」、「哈哈哈哈～ 你終於關不住了～」、「不如來直播好了」。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olympus 反光板．Olympus LI-40B li-42b．錄音筆 olympus．olympus em10．olympus xz-1．Kitty 數位相機．Panasonic Lumix 數位相機．OLYMPUS E-M1 40mm．Olympus 觀景窗．創見 數位相機．M42 轉接環 Olympus．Olympus GPS．olympus epl2．iNeno 數位相機．OLYMPUS EP2 鏡頭．olympus e2．Olympus TG-3．Olympus Di．SPARTA Olympus Li-42B．Olympus li-42b 900mAh．Olympus 固定座．數位 相機 腳架．olympus 9-18mm．Olympus LC63A．benq 單眼數位相機．olympus ep2．Flash 數位相機．tg3 olympus．OLYMPUS SZ-30MR．SONY 數位 相機
- 《Homelike》路易140cm辦公桌-加厚桌面(附鍵盤架.抽屜)
- APPLE iPhone 6S PLUS_5.5吋_128G ◆送濾藍光保貼+背蓋+Ligh
- 【柏萊富】特調全齡犬配方30lb(羊肉+糙米+雞肉)
- 【CASIO】G-SHOCK經典針織紋路造型腕錶(GD-X6900HT-4)
- ORIN 中性英倫風必備 雙色打蠟牛皮粗跟牛津鞋-黑色
- 【一等鮮】日本青森蜜蘋果禮盒2盒(20-23粒/5kg/盒)
- 【babyou姊妹淘】紅薑黃先生 京都限定 200顆/瓶*2+30顆/瓶
- 【Ray Ban】水銀紅銅色圓框太陽眼鏡(RB3447-167/2K)
- 【意都美 Litume】女款 可拆式帽保暖羽絨衣/淑女羽絨外套_
- (男) KAPPA 立領外套- 運動外套 路跑 慢跑 黑橘紅
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
吳奇隆談何時當爸：快了吧【中央社】
Ella產後16天瘦得超時尚 粉絲求看萌「勁寶」【NOWnews今日新聞】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》