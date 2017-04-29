達美航空DL188航班，28日下午4時30分從北京首都機場出發飛往底特律，但在起飛後卻傳出機翼著火，緊急返回首都機場，目前已安全降落，據悉並無人員受傷。

綜合陸媒報導，達美航空DL188班機，原定在28日下午由北京飛往底特律，但卻在起飛後傳出右側引擎故障，從網友拍攝的影片中還可看見機翼閃著火光，隨後飛機也緊急飛回北京首都機場，幸好並無人員受傷。

據了解，飛機機型為Airbus A330-200，2004年交付，經常執飛該航線；報導也指出，飛機故障原因疑似與發動機有關，而提供影片的網友稱飛機疑遭鳥擊，但確切原因還在調查中。