▲《通靈少女》劇照，郭書瑤、蔡凡熙。（圖／HBO Asia，2017.04.28）

由HBO Asia、公視首度跨國合作的原創影集《通靈少女》，將於30日連播2集精彩完結篇，劇情發展出現重大轉折，郭書瑤飾演的學生靈媒周旋於甜蜜初戀與宮廟事務之間，因分身乏術心情沮喪。隨著劇情的推進，所有演員將有令人感動不已的演出。此外，故事結尾的重要高潮戲，眾演員強大的情緒感染力，更是讓所有幕後人員全都陪著鼻酸！

劇中有一場很重要的話劇社群戲，讓郭書瑤承受極大壓力，導演陳和榆認為她是一位感受力極強的演員，情緒可以很快到位，但是也可能太快消耗掉，他覺得一場戲的成功不是單一個人的責任，即使沒台詞的人也要盡全力支援，一起完成，最後他還沿用話劇社的隊呼幫大家加油才完成這場戲。

▲ 郭書瑤（左）周旋於初戀與宮廟事務之間，和蔡凡熙的感情面臨考驗。（圖／HBO Asia，2017.04.28）

郭書瑤表示，「我真的感受到大家的凝聚力，就連站得很遠飾演宮女的林思廷，臉上都超有戲，讓我很感動。後來那場戲，是真的發自內心的演出，就像我之前提過的，這部戲真的用盡我全心全力去演出，最後那場戲的情緒在拍攝結束後差點收不回，也謝謝導演與所有劇組成員的幫忙。」只是她也開玩笑地向導演抗議：「這整部戲全頭到尾都帥到男主角，但我卻要造型醜、哭戲醜，連到最後都不放過我！」

▲話劇社群戲眾演員向心力十足，讓郭書瑤（右二）感動十足。（圖／HBO Asia，2017.04.28）

除了校園戲逼人落淚，回到宮廟郭書瑤還有一場甩法劍的起乩戲，搖頭晃腦耍劍架勢十足，事後她笑稱自己搖頭搖到頭很暈、很想吐。此外她還被飾演金老師的影帝陳慕義狠甩巴掌，為了滿足導演的要求，連續被呼了18次耳光，但她不以為意，還反過來稱讚陳慕義演技高超：「超會甩耳光，雖然是來真的，很有感覺卻不痛，簡直是呼巴掌達人等級！」陳慕義笑稱：「被我打過的女星都屬正妹美女！包括楊謹華、天心、許瑋甯、蔡淑臻等等都被我打過，因為打過太多人，又都是粉絲很多的大美女，我很怕出門時會被打！」

▲郭書瑤搖頭晃腦耍劍架勢十足，事後笑稱搖到頭暈想吐。（圖／HBO Asia，2017.04.28）

HBO Asia執行長施鵬騌表示：「HBO Asia原創大製作一直致力於尋找能讓亞洲觀眾都有共鳴的好故事，《通靈少女》在亞洲首播後，觀眾的反應與評價超過我們的期待，《通靈少女》雖然是以台灣文化為主體的故事，但裡面包括了許多優質戲劇不可或缺的元素，也讓這部作品獲得廣大的迴響。陳和榆導演非常令人激賞，這是他第一部電視影集，身兼導演和共同編劇的他，最後呈現出來的品質相當令人驚艷，而《通靈少女》的成功更是全體劇組員齊心努力的成果。」

▲李千娜於第五集自彈自唱插曲〈不曾回來過〉超催淚。（圖／HBO Asia，2017.04.28）