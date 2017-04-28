邵庭 貼宋米秦吃香腸 庹宗康嫉妒超想當夾心NOWnews今日新聞 (2017-04-29 00:00)
宋米秦難得上節目吃美食，為了吃到隱藏版料理，不計形象張大嘴讓邵庭親餵，看得庹宗康都想參一腳，不過才吃一樣美食根本塞不了宋米秦牙縫，她為了吃到鬆餅，把老公暫時拋一邊，拚盡全力也要撞破其他男藝人胸前的氣球。
宋米秦為了美食挑戰遊戲，先是跟邵庭共穿一件襯衫，讓邵庭餵米腸包小腸，看得庹宗康超想加入，要當兩女神的「夾心餅」卻被邵庭給飛踢；而扎實的米腸包小腸尺寸壯觀，連男人要大口咬都不容易，宋米秦只好大張櫻桃嘴直塞，見狀的庹宗康驚嘆：「宋姊這口不輸給我。」
節目中宋米秦暫時拋開人妻身分，要在1分鐘內爆破四位藝人胸前氣球，才可以享用草莓鬆餅，只見她奮不顧身拚命往前撞，庹宗康都快招架不住，而來賓高山峰一度不小心掉了氣球，立刻被謝忻跟邵庭拳擊伺候，懲戒他不小心吃豆腐，場面十分熱鬧，更多《旅行應援團》內容於29日晚間7點播出。
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