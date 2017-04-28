▲Gino（左）花三萬拍MV致敬孔劉，影片卻被王彩樺搞笑亂入。（圖／民視提供，2017.4.28）

孔劉來台引發媒體追逐搶拍，為此Gino在節目展現舞技，搭夯劇《鬼怪》熱潮，找來周定緯、王彩樺一同錄製舞蹈MV。

在影片中，只見GINO、周定緯各自化身劇中的鬼怪和陰間使者，從煙霧迷漫的黑夜中走來，以改編的〈Stay With Me〉為背景音樂，開始帥氣跳舞，不過當兩人跳得正投入時，王彩樺竟騎摩托車狂按喇叭登場，大聲斥責兩人死小孩，過程令人笑到不行。

Gino透露周定緯、王彩樺都無酬演出，「我就是這部影片的製作人，從找合作團隊到勘景、燈光等，全都自己來，所以只花大概3萬塊完成。」至於舞蹈部分，Gino、周定緯本想自己編舞，但兩人各自忙著拍戲和舞台劇，只好情商舞蹈老師代勞，工作滿檔情況下只練了三次，每次3小時。

影片一發表後，主持孔劉見面會的黃子佼主動分享，這讓Gino受寵若驚，說這舉動一切辛苦都值得，而同時身為孔劉粉絲的Gino，因他來台的四天三夜，自己都在國外尬戲無緣見上偶像一面，遺憾「身為小粉絲，只能以這樣的方式向偶像表達喜愛之意。」

▲周定緯（左起）王彩樺、Gion合作拍MV。（圖／民視提供，2017.4.28）