▲李燕（右）在《一家人》中演臧芮軒的姊姊，但卻有很多人認為，她看起來比臧芮軒還小。（圖／翻攝自李燕臉書，2017.04.28）

《甘味人生》接檔戲《一家人》日前開拍，演員也紛紛在臉書介紹角色，讓粉絲先睹為快。李燕還公開「葉家四千金」合照，笑說自己演的是「三妹」，童顏看起來比臧芮軒還要年輕。

李燕在臉書分享「葉家四千金」合照，韓瑜是大姐「曉春」，陳珮騏飾演二姐「曉夏」、再來是李燕「曉秋」臧芮軒則是妹妹「曉冬」。只是李燕卻把自己說成「三妹」，將臧芮軒升級成「四姊」，還透露大家看起來很柔弱，其實各個都是女漢子，還有人笑說，「這是本土版的《寶貝四千金嗎》？」