有驚無險 達美航空機翼起火返首都機場中央社 (2017-04-28 23:01)
（中央社台北28日電）一架由北京飛美國波士頓，途中停底特律的達美航空188次班機，疑似因引擎發生故障，起飛後機翼著火。該航班隨後向首都機場緊急返航，目前已安全著陸。
澎湃新聞今天報導，這架達美航空飛機起飛後又安全返航的影音新聞。畫面顯示，飛機起飛後，右翼著火，接著有人說：「這飛機著火了」，飛機趕緊飛回首都機場。
有網友猜測：「是不是遇到鳥擊？」，還有網友說：「無人機可能躺槍了」，還有網友說，「沒人傷亡就好，阿彌陀佛」。1060428
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
賞螢秘境奇幻飛舞 三義忘憂谷藍眼淚【MOOK景點家】
菲律賓南部發生7.1級地震 可能引發海嘯【北京新浪網】
泰國水果自助餐吃到飽【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》