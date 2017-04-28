（中央社台北28日電）一架由北京飛美國波士頓，途中停底特律的達美航空188次班機，疑似因引擎發生故障，起飛後機翼著火。該航班隨後向首都機場緊急返航，目前已安全著陸。



澎湃新聞今天報導，這架達美航空飛機起飛後又安全返航的影音新聞。畫面顯示，飛機起飛後，右翼著火，接著有人說：「這飛機著火了」，飛機趕緊飛回首都機場。



有網友猜測：「是不是遇到鳥擊？」，還有網友說：「無人機可能躺槍了」，還有網友說，「沒人傷亡就好，阿彌陀佛」。1060428