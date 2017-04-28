會飛的汽車生啥款?。最近在摩納哥的汽車展覽上，出現一台會飛的汽車、一台超過4千800萬台幣、也要有小型飛機的執照



這次摩納哥汽車大展的焦點之一，就是這輛外型酷炫流線的小車，這輛由東歐斯洛伐克Aeromobil公司所研發的飛行汽車，長度達9公尺可往後收起的飛行翼，就是以昆蟲的翅膀為設計概念，完成變身只要3分鐘，搭載油電混和引擎，符合環保趨勢。



==斯洛伐克科技公司執行長 瓦庫里克==

這是油電混合車

第一輛商用的油電混合飛行車

因此在地面是透過前面兩具電子引擎

這不光是能夠提供高效能

同時也非常環保



由於前一個版本2015年測試時墜毀，因此最新版的飛天車，使用了超跑專用的碳纖為跟大量的防撞鋼樑，更配備小型客機專用的降落傘。飛天車在地面最快時速可達160公里，最快飛行時速更可達360公里，不過想避開地面塞車，車主除了汽車駕照外，還須具備小型飛機執照，而且口袋也要有一定深度，因為一輛飛天車定價在130萬到160萬美金，折和超過4800萬台幣。此外，礙於當前法律限制，因此飛天車目前必須到指定的小型機場起降，不像電影一樣能隨時隨地起飛，不過該公司已開始接受訂單，最快在2020年交貨。



事實上，目前全球共有7家企業投入飛天車領域搶食商機。德國一家科技公司，上週在慕尼黑完成全球首輛，能垂直起降的電動飛天車測試，目前只能容納兩名乘客，未來將研發五人座，企圖取代目前計程車的市場。而谷歌共同創辦人賴瑞佩吉，所投資名為小鷹的新創公司，24號公布了個人飛行器的原型影片，這架飛行器重量100公斤，最高時速40公里，符合美國聯邦政府法規，不需要飛行執照，只需要上兩小時的駕訓課，預計今年年底就能開賣。



記者 靳元慶 報導