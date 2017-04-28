Uber重回台灣 又遭檢舉沒開發票逃漏稅中央社 (2017-04-28 21:19)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）Uber以租賃業者身份重返台灣市場，但短途載客仍和計程車雷同，計程車全聯會今天向公路總局檢舉，違規事項包括沒有依車資開發票、逃漏稅。
UBER重返台灣市場，改以和合法租賃車業合作模式，中華民國計程車公會全聯會（計程車全聯會）日前集結試乘蒐證，今天向公路總局和國稅局檢舉。
計程車全聯會表示，這些違規事項主要是逃漏稅沒有依車資開發票給乘客，未於行程開始前開立記載有司機的姓名、地址、身分證字號、職業駕照號碼以及乘客的姓名、地址、身分證字號等資料的汽車出租單給乘客等。
對此，交通部回應，將會交由公路總局認定是否有違法，公路總局表示，已掌握7至8家和UBER合作的租賃車業者，會請業者說明，結果尚未出爐，如果違法會對租賃業者開罰。1060428
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