（中央社台北28日電）中國大陸國家旅遊局今天發佈「五一」小長假旅遊市場預測。預計小長假期間旅遊市場將接待1.3億人次，比去年同期成長11%；大陸國內旅遊收入將達人民幣780億元，較去年成長13%。



新華社報導，中國旅遊研究院第二季居民出遊意願調查顯示，「五一」小長假及5月期間，超過5成的人有外出旅遊意願。居民出遊以近郊遊為主，佔42.4%；其次是跨省遊，佔34.7%。



另外，隨著高鐵交通運輸的提升，跨省周邊遊受到民眾青睞。從遊客流向來看，二三線城市居民的休閒需求成長迅速，北京、上海、西寧、承德、拉薩、濟南、贛州、煙台、青島等地是「五一」前後最熱門的遊目的地。



至於在出境遊方面，港澳、新加坡、泰國、越南、菲律賓、印尼、澳洲、瑞士、丹麥、英國及非洲地區是「五一」前後熱門的出境遊目的地。



調查還顯示，「五一」小長假期間，家庭出遊和親子遊需求旺盛。從出遊方式看，家庭和親友結伴的自助遊為主，自然風景區、名勝古蹟、現代主題公園是遊客最感興趣的地方，有近4成遊客選擇自駕出遊。1060428