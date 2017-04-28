文／MOOK景點家編輯部整理報導



氣候漸暖春意正濃，百花百草正在爭奇鬥艷之際，新北市河濱公園及新北大橋至大漢橋間的草地，現如無邊際的雪白大地，原來是白花三葉草正恣意絢爛的綻放著，今年花況更勝以往，除了更美、範圍更大外，也更好拍照了。一眼望去無際的雪白美景，除了成為攝影愛好者的天堂，亦吸引不少遊客野餐，或帶著毛小孩出遊，一同欣賞這片交織成白茫茫的絕美雪景。

新北市河濱公園及新北大橋至大漢橋間的草地，現如無邊際的雪白大地，原來是白花三葉草正恣意絢爛的綻放著 (圖片來源／新北市政府水利局)

白花三葉草又名菽草、白花苜蓿，是多年生草本植物，屬豆科植物，喜溫暖濕潤氣候，適應性廣，也是很好的固氮植物，不但可增加土壤的養份，並具有水土保持作用，是相當自然且有益的草地養護植物。為了增加河濱園區自然生態的多樣性而展現時季上的美景，刻正盛開的白花三葉草予以自然繁殖來增加土地養份，等待花季過了再配合割草作業修剪，形成天然沃肥。

白花三葉草又名菽草、白花苜蓿，是多年生草本植物，屬豆科植物，喜溫暖濕潤氣候，適應性廣 (圖片來源／新北市政府水利局)

此外，現在要前往觀賞白花三葉草已更加的便利，遊客們可以自行開車前往大台北都會公園，也可以搭乘大眾運輸工具，只要搭乘機場捷運線，從A2三重站的1A出口出站，由出口觀景平台遠眺就能欣賞這片一望無際的皚皚白雪。歡迎市民朋友前往河濱來場紓壓的輕旅行，更歡迎一同到河濱草地野餐，享受春天最舒適怡人的溫度。

現在要前往觀賞白花三葉草已更加的便利，遊客們可以自行開車前往大台北都會公園，也可以搭乘大眾運輸工具 (圖片來源／新北市政府水利局)

在此提醒大家，在園區內遊憩欣賞與取景拍照的同時，請留意您的腳步，勿踩踏及隨意摘採花卉。另外，因花海生長茂密，加上白花三葉草是優良的蜜源植物，蜜蜂會出現在花朵附近採蜜，賞花時請遊客留意自身安全不要干擾蜜蜂採蜜。請與我們一同愛護草花，讓這片美麗景緻可以保存，也讓每一位來的遊客可以盡興欣賞。



萬件石雕藝術渡假村 桐花林瀰漫五月雪

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