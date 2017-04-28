（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）台北駐多倫多經濟文化辦事處宣布，諾瓦斯科西亞省（Nova Scotia）自即日起加入加拿大各省「免試換照」給中華民國台灣駕照持有人的行列。



全加拿大10個省份中，至今已有多達9個省份，同意與台灣相互承認駕駛執照，互惠免試換照。目前，只剩下紐芬蘭－拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）有待突破。



駐多倫多辦事處表示，在外交部、交通部、駐多倫多辦事處與加拿大諾省監理處通力合作下，台灣和諾省多年來的協商終於得到了圓滿結果。雙方達成協議，同意自25日起，基於平等互惠原則及各自的交通法規規定，免試相互承認駕駛執照。



辦事處指出，這項免試互換駕照協議，將為台灣人民赴加國各相關省份工作、求學及定居，提供更便捷的交通和生活便利。



依據協議，凡是持有中華民國核發的B類小型車、C類大貨車、D類大客車或E類聯結車的有效駕駛執照滿2年（含）以上，並已取得諾瓦斯科西亞省居留證明，得向該省申請免試換發「第5級」（Class 5）普通駕駛執照。若是持有中華民國核發的上述有效駕照未滿2年，則可以先換發該省「5N」駕照。



同樣地，凡是持有加拿大諾省有效的1級聯結車、2級大巴士、3級聯結車、4級小巴士或5級小客車的駕照，並已取得中華民國台灣居留證6個月以上者，得於入境翌日起免試換發台灣B類小型車普通駕駛執照。



目前加拿大10省中，已有魁北克省（Quebec）、卑詩省（British Columbia）、安大略省（Ontario）、亞伯達省（Alberta）、曼尼托巴省（Manitoba）、新布朗斯維克省（New Brunswick）、愛德華王子島省（Prince Edward Island）、沙士卡其灣省( Saskatchewan ) 以及諾瓦斯科西亞省等9個省分，與台灣達成免試換照互惠協議。1060428