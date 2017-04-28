記者葉志成／桃園報導

桃園市楊梅區一年一度客家桐花祭即將進入賞桐主月!28日於楊梅區公所吳金淼藝廊舉辦「桃園客家桐花祭-賞桐健行及桐螢共舞音樂會」活動記者會，全新造型的桐花仙子，於記者會現場以翩翩舞姿展現桐花如雪花般旋轉、飛舞與飄落的浪漫氛圍，桃園市楊梅區區長姚敦明邀請大家5月6日齊聚楊梅，早上古道健行賞桐花，晚上共下來聆聽桐螢共舞音樂會，進行一日精彩賞桐之旅；楊梅區里長聯誼會長朱秀娥、楊梅區多位里長、楊梅區市議員助理都一同出席。

楊梅區區長姚敦明表示，桃園客家桐花祭將由位於桃園楊梅的東森山林渡假酒店熱鬧揭開序幕，以傳統砌石工法修築的百年「保甲古道」與擁有一大片原生桐花林的「東森山林桐花步道」，盛開的白色油桐花落英繽紛，是賞桐健行的絕佳秘境，完成報名「賞桐健行活動」者可獲得50元市集券，在步行感受滿山遍野白雪美景的同時，可以享用小茶點，走完全程步道憑戳章即可兌換限量桐花紀念品1份。

楊梅區公所吳金淼藝廊舉辦「桃園客家桐花祭-賞桐健行及桐螢共舞音樂會」活動記者會。

姚區長於記者會現場特別秀出獨一無二、賞桐必備的「桐花隨手墊」，邀請民眾享受楊梅的桐花之美及清幽，走進桐花林「隨時、隨地、隨心」不受侷限席地而坐，主辦單位分別提供線上報名500名，於5月1日上午10點活動官網開放網路報名，5/6當日活動現場排隊報名1,500名，以上皆名額有限，額滿為止，舞台活動不定時推出一元競標，其收入將捐贈予「國際兒童村」，另搭配機捷賞桐花4月29日至5月14日，上傳美照得好禮等，活動豐富多元。

5月賞花期，楊梅從早到晚熱鬧滾滾，晚上音樂會卡司堅強，包含金曲最佳客語演唱獎東東樂團湯運煥、知名藝人梁一貞、客家實力唱將黃于娟、演員歌手李又汝以及在地團體表演，還有在地美食、胖卡茶點等，千萬不可錯過，這絕對是一場5月閤家春遊的好去處。

姚敦明表示，桃園客家桐花祭將由楊梅的東森山林渡假酒店熱鬧揭開序幕。

油桐花景象盡收眼底，精彩活動好評不間斷，除了5/6之外，還有5/7、5/14「漫步桐林．楊梅懷古」步道巡禮，每日前200名現場排隊報名可獲得市集券與桐花隨手墊，5/12、5/13「楊梅遊桐趣」小旅行，每日開放30人報名，豐富賞桐行程，真正深刻體驗在地文化，敬邀大家共襄盛舉，享受與親朋好友的桐遊樂趣。

活動網址http://hakkatungblossomfestival.site44.com/

楊梅區公所:http://www.yangmei.tycg.gov.tw/