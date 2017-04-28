一整碗滿滿蔬菜飽足感十足 日本長崎冠軍麵旋風登台NOWnews今日新聞 (2017-04-28 18:52)
日本國民美食「長崎冠軍麵Ringer Hut」，台北首間直營店今（28）日在南港園區好食城開幕，使用清甜高纖的國產健康食材為招牌，招牌「長崎冠軍麵」裡有滿滿的蔬菜，其中麵條跟秘製湯頭皆是空運來台，讓台灣民眾原汁原味體驗真正的日本滋味。
業者表示，台灣是海外第13家門市。冠軍麵最早發源於長崎中華街，以中國閩南菜為基礎，加入豬肉、貝類、魚類、海鮮、蔬菜等十數種材料拌炒，加入以雞、豬大骨與大量蔬菜細細熬煮的高湯，搭配特製麵條就成為一碗營養豐富又經濟實惠的庶民美食。
除了招牌冠軍面外，業者另外與高雄餐旅大學合作，推出台灣門市限定的拉麵。高餐大結合台灣特色食材與口味，創作出塔香三杯燴嫩雞煎麵、辛香麻辣嗆勁紅湯拉麵、南瓜纖活黃金濃湯拉麵三款台味拉麵，同樣有大量的蔬菜與鮮美湯頭，讓民眾不同的選擇。
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