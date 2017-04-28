▲越捷航空宣布開通越南國內連結河內與洞海市（廣平省）航線，旅客造訪己榜國家公園將可以更方便。（圖／vietnamworldheritages.org）

為滿足漸增的商務及旅遊需求，Vietjet越捷航空宣布即日起開通河內往返新加坡國際航線，另於6月1日將開通越南國內連結河內與洞海市（廣平省）航線，以促進區域貿易與整合。



越捷航空表示，河內往返新加坡的航班將每日營運，單程飛行為2小時55分，去程航班上午10時自河內起飛、下午1時55分抵達新加坡；回程航班下午2時55分自新加坡起飛、下午4時50分抵達河內。



此外，越捷6月1日起將開航河內往返洞海市（廣平省）航班，該航班將每日營運，單程飛行時間為1小時，去程航班上午6時40分自河內起飛、上午7時35分抵達洞海市；回程航班上午8時5分自洞海市起飛、上午9時抵達河內。



位在越南廣平省的峰牙－己榜國家公園（Phong Nha – Ke Bang National Park）吸引許多旅客造訪，也是好萊塢電影「金剛：骷髏島」的拍攝地點之一。許多遊客都被其壯麗的風景吸引，其知名景點有Hang Tien、Cha Noi Valley、Hang Chuot、洞海與山水洞等。擁有千年的文化與歷史的河內也為另一個值得造訪的城市。