造訪好萊塢電影拍攝場景 越捷航空宣布開新航線NOWnews今日新聞 (2017-04-28 18:18)
為滿足漸增的商務及旅遊需求，Vietjet越捷航空宣布即日起開通河內往返新加坡國際航線，另於6月1日將開通越南國內連結河內與洞海市（廣平省）航線，以促進區域貿易與整合。
越捷航空表示，河內往返新加坡的航班將每日營運，單程飛行為2小時55分，去程航班上午10時自河內起飛、下午1時55分抵達新加坡；回程航班下午2時55分自新加坡起飛、下午4時50分抵達河內。
此外，越捷6月1日起將開航河內往返洞海市（廣平省）航班，該航班將每日營運，單程飛行時間為1小時，去程航班上午6時40分自河內起飛、上午7時35分抵達洞海市；回程航班上午8時5分自洞海市起飛、上午9時抵達河內。
位在越南廣平省的峰牙－己榜國家公園（Phong Nha – Ke Bang National Park）吸引許多旅客造訪，也是好萊塢電影「金剛：骷髏島」的拍攝地點之一。許多遊客都被其壯麗的風景吸引，其知名景點有Hang Tien、Cha Noi Valley、Hang Chuot、洞海與山水洞等。擁有千年的文化與歷史的河內也為另一個值得造訪的城市。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【IBIYAYA依比呀呀】寵物傢俱系列-骨頭床-L-粉米(FF1206-L)
- GREEN FISH葛林菲】抗敏護肝功能性完全貓專用飼料10KG
- 【契斯特】竹炭3M防潑水床包式保潔墊(贈枕套*1)-單人加大3.
- 【喜特麗】JT-3690Q 懸掛式臭氧殺菌型烘碗機(90CM)
- 【Ambassador安貝思德】行李箱 20+25+29吋 熱汽球 三件組可
- K-Swiss Si-18 Trainer II LTHR休閒運動鞋-男
- Fujitsu Lifebook E546 14吋筆電(i5-6200U/256G/8G/FHD
- agnes b. 雙邊拉鍊翻蓋斜/後背包(大紅)
- PLAYBOY- Yuppie Rabbit 雅痞方格兔系列 直式斜背包-拿鐵咖
- Sony X Performance Style-U5 PDA式上蓋下方拼皮 客製化皮
賞螢秘境奇幻飛舞 三義忘憂谷藍眼淚【MOOK景點家】
菲律賓南部發生7.1級地震 可能引發海嘯【北京新浪網】
泰國水果自助餐吃到飽【中央社】