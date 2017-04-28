日本必買零食代購旺 獺祭UHA味覺糖軟糖MOOK景點家 (2017-04-28 17:15)
文／MOOK景點家整理報導
UHA味覺糖軟糖一直是近期赴日旅行許多人喜愛購入的零食，從各式水果口味其Q彈口感與果香味十足，深受遊客們的喜愛，紅到台灣的便利商店與商家也紛紛鋪貨。近日UHA味覺糖又推出與知名人氣清酒品牌獺祭合作的口味，純米大吟釀的風味化成軟糖在口中散開，令許多粉絲大呼奇特，許多代購與拍賣網站上也熱烈販售，赴日遊玩不妨親自在日本嘗嘗，也是買回來送給親友的特色伴手禮。
獺祭UHA味覺糖軟糖成為人氣零食。(圖片來源／UHA味覺糖)
獺祭UHA味覺糖軟糖成為日本代購熱門商品。(圖片來源／UHA味覺糖)
松茸口味UHA味覺糖軟糖引發網友討論。(圖片來源／UHA味覺糖)
日本UHA味覺糖除了推出獺祭清酒口味引發討論，新推出的松茸口味也成為話題，標榜食物纖維豐富且推出三種口味，喜愛日本零食者到日本遊玩不妨留意味覺糖推出的特殊口味，除了創意之外也可感受味覺上的驚喜。
未成年請勿飲酒 喝酒請勿開車
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
賞螢秘境奇幻飛舞 三義忘憂谷藍眼淚【MOOK景點家】
菲律賓南部發生7.1級地震 可能引發海嘯【北京新浪網】
泰國水果自助餐吃到飽【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》