文／MOOK景點家整理報導

UHA味覺糖軟糖一直是近期赴日旅行許多人喜愛購入的零食，從各式水果口味其Q彈口感與果香味十足，深受遊客們的喜愛，紅到台灣的便利商店與商家也紛紛鋪貨。近日UHA味覺糖又推出與知名人氣清酒品牌獺祭合作的口味，純米大吟釀的風味化成軟糖在口中散開，令許多粉絲大呼奇特，許多代購與拍賣網站上也熱烈販售，赴日遊玩不妨親自在日本嘗嘗，也是買回來送給親友的特色伴手禮。

獺祭UHA味覺糖軟糖成為人氣零食。(圖片來源／UHA味覺糖)

獺祭UHA味覺糖軟糖成為日本代購熱門商品。(圖片來源／UHA味覺糖)

松茸口味UHA味覺糖軟糖引發網友討論。(圖片來源／UHA味覺糖)

日本UHA味覺糖除了推出獺祭清酒口味引發討論，新推出的松茸口味也成為話題，標榜食物纖維豐富且推出三種口味，喜愛日本零食者到日本遊玩不妨留意味覺糖推出的特殊口味，除了創意之外也可感受味覺上的驚喜。



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