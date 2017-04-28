文／MOOK景點家克里斯多福整理報導



春季百花綻放，全台各地都被繽紛色彩的花海覆蓋，繼粉色櫻花、金黃風鈴木、浪漫紫藤花等之後，粉紫鮮豔的布袋蓮也悄悄在屏東林邊鄉的國3林邊交流道旁熱情盛開。大片的粉紫花海綻放，鮮豔程度絲毫不輸櫻花與紫藤，彷彿進入到夢幻的童話世界裡，可說是春季賞花的私房秘境之一。布袋蓮葉柄中空膨大如同葫蘆，因此可以漂浮於水面，屬於浮水性植物，漂浮水面或生於泥地，藍紫色的花瓣特別搶眼。

林邊交流道旁布袋蓮花海 (圖片提供／King Shie)

林邊交流道旁布袋蓮花海，鮮豔程度絲毫不輸櫻花與紫藤 (圖片提供／King Shie)

林邊交流道旁布袋蓮，彷彿夢幻的童話世界 (圖片提供／King Shie)

林邊交流道旁布袋蓮，藍紫色的花瓣特別搶眼 (圖片提供／King Shie)

【Info】

布袋蓮花海

地點：屏東縣林邊鄉 國道3號林邊交流道旁



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