圖文／Keavy愛七淘



之前與朋友的朋友聚會時，聽朋友的朋友推薦了一個可以喝茶聊天的地方，而且視野又佳，那就是位在小崗山的「雲仙境悠然部落」。

(圖片提供／Keavy愛七淘)

雲仙境是以入門票的方式消費，大人票價是$200，小孩票價是$100，而入門票可以選擇抵飲料或者是泡茶茶水器具的消費喔！

(圖片提供／Keavy愛七淘)

裡面只提供了飲料或者是泡茶茶水器具的部份，沒有提供茶葉（茶葉需自備），也沒有提供食物的選擇，還好朋友的朋友有提醒我們，所以我們可是有備而來的，帶了瓜子、鱈魚香絲和少許餅乾來配飲料。

(圖片提供／Keavy愛七淘)

選好了位置，忍不住到四處逛逛，因為雲仙境的視野真的太棒了，不僅可以清楚看到阿公店水庫、和大崗山，往南則是可以看到遠處的高雄85大樓市區一帶，而往北則是可以連更遠處的台南市區都看進去了，在我們覺得驚訝的同時，店家還說，假如天氣特好時，還有可能會看到玉山喔！

(圖片提供／Keavy愛七淘)

但雖然我們來的時候是陰天，而且偶爾還會飄起綿綿細雨，但Keavy反而好喜歡這樣陰雨綿綿的天氣喔！因為炙熱的太陽暫時玩起躲貓貓，下了雨反而讓環境涼爽了起來，而且又比較有浪漫的氛圍，這樣真的很像在仙境耶！難怪會叫雲仙境～

(圖片提供／Keavy愛七淘)

連夜景也都相當有看頭呢！

(圖片提供／Keavy愛七淘)

因為雲仙境位在山坡上的關係，如遇下雨天或颱風天，為了安全起見，店家有可能會休息，沒有營業，所以如果預計要到訪的旅人，可先打電話確認以免白跑一趟喔！ 看更多圖片與分享》

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