記者張朝福／嘉義報導

嘉義布袋與澎湖龍門雙向通航28日上午正式啟動，為縮短嘉義到澎湖航程時間，提高往來遊客便利，嘉義縣長張花冠去年6月即往返澎湖商談布袋往返龍門航線，最後在行政院南部聯合 服務中心召開多次會議定案，張花冠開心的說，努力推這個航線有機會讓嘉義澎湖航運人數突破50萬新高。

今天布袋到龍門由行政院發言人徐國勇、行政院政務委員張景森、行政院南部聯合服務中心執行長黃義祐、嘉義縣長張花冠及澎湖縣長陳光復等貴賓一同在澎湖龍門港進行啟航典禮，隨後首航凱旋6號客船進港，吸引大批民眾搶拍，張花冠等人搭上船，返回嘉義布袋。

張花冠指出，嘉義的故宮南院、高跟鞋教堂等景點配合布袋到龍門，串聯成橫跨海島、山、海、平原的國際觀光廊道，嘉義縣目前已有高跟鞋教堂電動公車快捷，在澎湖旅遊旺季也會加開航運專車，方便遊客能從高鐵直達布袋港，旅客也能選擇在嘉義玩一、兩天，再前往澎湖玩得盡興。

張景森表示，張縣長相當積極推觀光，甚至還拿資料向大家介紹布袋曾停留過5千噸貨輪，若布袋港適合大型船支，將來也能加開大型客船，讓大家都能有更多種航運選擇。

黃義祐說，目前「布袋到龍門」及「龍門到布袋」航線，均為不定期開班且以包船為主，航程比起馬公布袋往返90分鐘來說更節省了30分鐘的時間，約只需1小時即可抵達，歡迎有需要的遊客登記包船，享受快速便捷的航程。