全球10大國家公園飯店 亞洲唯一在台灣中央社 (2017-04-28 17:51)
到國家公園住一晚，讓自己徜徉在大自然，知名國際旅遊訂房網站「Booking.com」公布全球10大國家公園旅宿，台灣墾丁國家公園內的華泰瑞苑也入榜，是亞洲唯一入選飯店。中央社記者陳葦庭攝 106年4月28日
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