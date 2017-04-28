澎嘉距28浬 藍色公路僅55分鐘（2）中央社 (2017-04-28 17:50)
澎湖與嘉義第2條海上公路「龍門和布袋」航線，28日正式首航，行政院發言人徐國勇（左4）、澎湖縣長陳光復（左5），和嘉義縣長張花冠（右3）等人出席首航儀式。由於兩地只相距28浬，航程不至一個小時即可抵達，非常便捷。中央社 106年4月28日
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