健保署日前公告將調漲「職業工會會員」身份的第二類被保險人保費，不過，由於有職業工會提出異議，健保會也建議暫緩實施，健保署今天(28日)表示，將暫緩到明年再調整。

依「全民健康保險法施行細則」規定，當公、民營事業機構的受雇者月平均投保金額成長率達4.5%，依法就須調整第二類被保險人的月投保金額最低門檻。

健保署日前公告，以職業工會會員身分投保的第二類被保險人，7月起月投保金額門檻將由現行新台幣2萬2800元調整為2萬4000元，每人每月健保費將調漲約33元。

健保會28日召開委員會議，健保會執秘周淑婉表示，有健保委員認為以公、民營事業機構受雇者平均投保金額累積調升幅度，來計算第二類被保險人的保費，將造成職業工會勞工沈重負擔，顯不合理，建議要多方考慮再決定。

健保委員、全國勞工聯合總工會理事長林錫維指出，職業工會會員沒有實際加薪卻要調漲健保費很不合理，很多都是低薪的年輕人還要養家，希望若要推行，也必須要有緩衝期。

對此，健保署長李伯璋表示，因職業工會對調漲案很有意見，健保會也建議暫緩調漲，但依法必須調漲，因此將盡快和衛福部長陳時中開會研擬解套做法，目前則是將調漲案延後到明年元旦再上路。