（中央社台北28日電）中國大陸載人航天工程辦公室主任王兆耀今天表示，未來中國大陸太空站的主要任務是在2022年前後，建成和營運近地載人太空站，掌握近地太空長期載人飛行技術。



鳳凰網報導，中國載人航天工程辦公室今天舉行記者會，說明中國大陸未來太空發展任務。



天舟一號發射任務後，中國大陸將正式邁進太空站建造階段。王兆耀表示，根據官方批准的方案，未來中國大陸太空站的主要任務將是以在2022年前後，建成和營運近地載人太空站為目標，掌握近地空間長期載人飛行技術，具備長期開展近地空間有人參與科學實驗、技術實驗和綜合開發利用太空資源能力。



他表示，中國大陸太空站將是中國大陸長期在軌穩定運行的國家太空實驗室，希望體現中國大陸在世界載人航天領域地位，成為全球華人航天夢的重要載體。



王兆耀指出，目前已經完成太空站方案設計和關鍵技術突破，太空站各艙段及配套運載火箭、有關試驗載荷等各類飛行產品正在進行研製生產和地面試驗，載人飛船、貨運飛船及配套運載火箭等正在按計畫生產。1060428