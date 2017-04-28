心臟和眼睛有關係嗎？臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科醫師江碩儒研究團隊，分析1996年到2008年臺灣健保資料庫發現，罹患「二尖瓣脫垂」比沒有「二尖瓣脫垂」的病人，發生青光眼的機會大約增加1倍，因此提醒「二尖瓣脫垂」患者平時除了注意胸痛症狀，也要注意是否有眼壓過高的情形。



臺北市立聯合醫院陽明院區心血管內科醫師江碩儒表示，約有3%到5%的成年人有心臟二尖瓣脫垂的問題，大部分沒有症狀，但可能隨年齡增長，使得瓣膜無法緊閉，導致左心室血流逆流回左心房，而出現胸痛、心悸、頭暈、呼吸困難，甚至昏厥等症狀；而青光眼則是因為眼球每天會產生新的房水，舊的房水會由眼內的排流系統排出，一旦阻塞，就會使過多房水累積在眼球內，眼壓升高，造成青光眼，成為失明的重要原因之一。江碩儒說，究團隊分析12年的健保資料庫，有二尖瓣脫垂的2萬1千677人和沒有二尖瓣脫垂的8萬6千708人，有二尖瓣脫垂比沒有二尖瓣脫垂的人發生青光眼的比例大約增加1倍。



因此呼籲有青光眼的人一定要注意追蹤心臟情形；有心臟瓣膜問題的人也要定期追蹤眼壓，預防青光眼。這項研究也刊登在英國心臟醫學期刊。