繼廣為好評的「2016臺灣國際田徑公開賽」後，我國田徑年度盛事「2017 亞洲田徑大獎巡迴賽-臺北站」將於周日(30號）在臺北田徑場熱情引爆。本次賽事將有19國、197名國際與國內知名選手同場較勁，本次賽事田徑協會安排網路轉播(轉播網址：https://www.youtube.com/watch?v=QQmoRZdX3ZI)，賽事現場為免費入場，歡迎民眾觀賽。