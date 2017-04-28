2017 亞洲田徑大獎巡迴賽 週日臺北田徑場引爆教育廣播電台 (2017-04-28 13:09)
繼廣為好評的「2016臺灣國際田徑公開賽」後，我國田徑年度盛事「2017 亞洲田徑大獎巡迴賽-臺北站」將於周日(30號）在臺北田徑場熱情引爆。本次賽事將有19國、197名國際與國內知名選手同場較勁，本次賽事田徑協會安排網路轉播(轉播網址：https://www.youtube.com/watch?v=QQmoRZdX3ZI)，賽事現場為免費入場，歡迎民眾觀賽。
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