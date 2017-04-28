106年外交特考,原住民族特考 預定6/6-15報名教育廣播電台 (2017-04-28 13:14)
考選部表示，106年外交領事人員及外交行政人員、民航人員、稅務人員及原住民族特考預定於6月6號到6月15號報名，9月9號到11號舉行考試，有關本4項考試報名相關事項、確定的考試類科組及其暫定需用名額等訊息，預定於5月下旬公告，有意報考民眾屆時可透過考選部全球資訊網（網址：http://www.moex.gov.tw）查閱。
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