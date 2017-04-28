保障考生權益 教長潘文忠:國中會考確定換考場教育廣播電台 (2017-04-28 13:41)
全國教育產業總工會質疑，教育部為避開年改團體陳情活動而調整國中教育會考兩考場，是將軍公教團體打成只為自己利益，不顧學生權益的栽贓手段，希望教育部收回變更考場決議，讓考生在原有考場應試。對此，教育部長潘文忠表示，考生應考時需要平靜，集會活動造成任何噪音干擾的風險，或交通變動的不便都會讓考生緊張，儘早宣布更換考場，除了讓試務單位有足夠時間準備，也可以讓考生、家長安心。
潘文忠部長說，教育部會要求擴增的試場做好冷氣、電力及擴音設備等相關配套，也期盼全國各界能配合，讓考生在最安心、最穩定的情況下應考。
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