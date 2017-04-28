【中央網路報】

你喜歡《暗殺教室》的「殺老師」還是《地下城》外傳裡的劍姬「艾絲」？動畫代理商「木棉花」這次帶著兩部超人氣作品來到了位於上海的CP20的會場上。作為「Comicup」十周年展會第一彈的CP20，木棉花也全力打造了兩個風格不同的造景區，讓遊客們能夠進行合影互動。不論是「殺老師」還是「艾絲」都會在現場靜候各位的來臨！當然除了木棉花特色的正版造景區以外，我們也為遊客們準備了各種豐富的互動和銷售活動。活動1：答題有禮正版卡貼明信片等你來拿！只要在展會期間來到木棉花攤位填寫一份小問卷就可以獲得精美小禮物一份。通過調查問卷的形式，作為版權代理的木棉花可能會實現你的7月新番願望哦~活動2：十元抽抽樂還是大家熟悉的抽抽樂活動，測試自己歐氣值的時間到啦。快來檢測看看自己到底是非洲人還是歐洲人吧！活動3：販售區促銷活動販售區也是木棉花展位元中一個重要的部分，此次木棉花為大家帶來了各種折扣活動“指定商品最低1折起”,“40元2件好物成雙”,“T恤1+1”和“滿額贈送”，歡迎各位來到販售區挑選自己喜愛的商品。同時此次為了慶賀CP10周年，販售區只要購物滿10元即可獲得暗殺教室超大紙袋一份。如此活動只有在CP20上才會出現哦！活動資訊 展覽名稱：上海COMICUP20魔都同人祭(CP20) 展覽時間：2017年4月30日-5月1日 展覽地點：上海新國際博覽中心 展位號：企業館A19(蘇松濤報導)