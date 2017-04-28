【中央網路報】

經濟部王次長美花頒發國家產業創新獎予叡揚資訊執行長張培鏞 叡揚資訊日前榮獲具產業創新奧斯卡獎之稱的「經濟部第5屆國家產業創新獎」殊榮，叡揚資訊執行長張培鏞出席領獎時表示，2017年欣逢叡揚資訊創立30週年，從創立開始就是100%的軟體服務公司，秉持「今天的投入就是明天的資產」為核心價值，多年來持續導入新技術與開發新應用，將技術向下紮根，掌握關鍵技術，開發產品並不斷創新，為臺灣邁向數位轉型與智慧經濟提供強而有力的軟體基礎，進而發展自有品牌行銷日本、中國、澳洲、南非及泰國等市場，展現台灣軟體實力，此次獲得國家肯定，更確切叡揚在資訊服務產業這條路上的努力與堅持。為達到2020年，雲端服務和海外市場達到公司50%營收占比願景，叡揚憑藉創新的軟體工程工法，讓產品不僅符合中大型客戶使用，更透過單一程式基底兼顧各種客戶需求，推出適合中小企業使用的企業 e 化雲端服務，協助中小企業節省e化經費。並因應科技趨勢發展企業智能化個人助理，致力於優化企業內部溝通效率與資訊串接，提升工作效率。隨著企業運用軟體創造產品差異性與價值，叡揚以蓄積30年的軟實力為基礎，發展軟體變更管理平台，協助資訊人員軟體自動化持續整合及變更影響分析，節省開發、更版時間，讓企業軟體上市更快速，提早布局市場，增加企業營運競爭力。叡揚資訊長期深耕軟體研發，是提升企業生產力的辦公應用軟體專家，提供客戶從人力資源管理、公文管理、資訊服務管理、知識管理工作管理平台到軟體研發管理的整合性服務，不僅是台灣資訊軟體業的領導廠商，也是區域級資訊軟體與雲端SaaS服務供應商。叡揚資訊執行長張培鏞指出，相較於國外軟體大廠，叡揚提供國內外企業e化更高品質、實用且價格合理之產品可選擇，未來，叡揚積極放眼東協及南亞等新興亞太國家，攜手台灣企業共同佈局海外市場，讓臺灣與世界接軌，展現台灣軟體實力。(蘇松濤報導)