國家產業創新獎 叡揚資訊獲獎中央網路報 (2017-04-28 13:30)
為達到2020年，雲端服務和海外市場達到公司50%營收占比願景，叡揚憑藉創新的軟體工程工法，讓產品不僅符合中大型客戶使用，更透過單一程式基底兼顧各種客戶需求，推出適合中小企業使用的企業 e 化雲端服務，協助中小企業節省e化經費。並因應科技趨勢發展企業智能化個人助理，致力於優化企業內部溝通效率與資訊串接，提升工作效率。隨著企業運用軟體創造產品差異性與價值，叡揚以蓄積30年的軟實力為基礎，發展軟體變更管理平台，協助資訊人員軟體自動化持續整合及變更影響分析，節省開發、更版時間，讓企業軟體上市更快速，提早布局市場，增加企業營運競爭力。
叡揚資訊長期深耕軟體研發，是提升企業生產力的辦公應用軟體專家，提供客戶從人力資源管理、公文管理、資訊服務管理、知識管理工作管理平台到軟體研發管理的整合性服務，不僅是台灣資訊軟體業的領導廠商，也是區域級資訊軟體與雲端SaaS服務供應商。叡揚資訊執行長張培鏞指出，相較於國外軟體大廠，叡揚提供國內外企業e化更高品質、實用且價格合理之產品可選擇，未來，叡揚積極放眼東協及南亞等新興亞太國家，攜手台灣企業共同佈局海外市場，讓臺灣與世界接軌，展現台灣軟體實力。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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