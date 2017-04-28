戴奧辛污染！ 鴻彰雞場4萬多隻蛋雞撲殺作業台灣好新聞報 (2017-04-28 13:22)
記者鄧富珍／彰化報導
經食藥署確認，「戴奧辛」污染來源是彰化縣「鴻彰」蛋雞場後，縣府農業處清查，今日(28日)上午比照禽流感模式，會同獸醫師針對遭污染的4萬多隻蛋雞展開撲殺；至於約14噸雞蛋，已招標由廠商先將液體蛋固化後，在下週擇期銷毀。
衛福部食藥署在執行年度食品戴奧辛含量調查時，在苗栗縣檢出有雞蛋遭「戴奧辛」污染，因還沒經複檢就涉嫌草率宣告，引發雞蛋大滯銷的產業危機，經積極複檢進行「亡羊補牢」，終於提前在26日晚間，宣告確認位在芳苑鄉的「鴻彰」雞場所生產的雞蛋，確認遭「戴奧辛」所污染，超標約五成。
縣府農業處畜產科長殷世栓表示經清查後，在28日將比照禽流感模式，將會同動防所與獸醫師，針對遭污染的4萬多隻蛋雞分棟、分批展開撲殺作業；至於約14噸的雞蛋，則進行招標，將由得標廠商必須將大批液態蛋固化後，在下週再全數送往焚化爐進行銷毀。
至於遭到波及、配合控管的駿億和財源兩處蛋雞場，則已經全面解禁恢復供應上市；至於業者所遭受價格崩跌、運輸冷藏所增加的成本，殷世栓課長表示，已建請農委會朝向「依照市價落差」進行補助的方向進行研議。
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