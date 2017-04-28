記者扶小萍／南投報導

5月是感恩母親的季節，今年南投市平和國小學童送給媽媽不一樣的賀禮。為展現學校推動英語品格教育的成果，28日上午平和國小學童以全英語的社團聯合公演，為今年的母親節獻上賀禮與祝福，台上學童說演唱得流暢台下媽媽感動紅了眼眶。

平和國小28日的社團公演由學生主持人以流暢的英語，逐一介紹各社團同學的表演，上週才在全國賽獲優勝的合唱團以三首動聽的歌曲獲得熱烈的掌聲，同學們英語演出的話劇表達對母親的愛，讓家長都驚訝孩子的表現；舞蹈社同學表演蝶舞紛飛，四年級以英語唱出我愛媽咪，桌球羽球隊則以標準動作演出技驚四座，最後壓軸的是幼兒園英語歌唱分享玩具，30名小朋友天真活潑的演出，讓家長忙著錄影拍照，也非常感動。

全班小朋友一湧而上擁抱吳校長師生零距離接觸。（記者扶小萍攝）

校長吳錦謀說，孩子們以自信與笑容，展現出學習與訓練的成果。為了更深化英語學習，公演前進行贈書儀式，由校長代表學校接受劍橋語言測驗中心捐贈給學校一千套單字學習手冊。

1年級學童向家長奉茶說我愛你。（記者扶小萍攝）

吳錦謀感謝媽媽們，他表示，有你們的愛才成就孩子。學校除專注於學生的課業，對推動英語教育與多元社團也不遺餘力。英語力的提升及品格培養，是未來公民最需要具備的兩大核心素養，學校結合英語學習與品德陶冶的英語品格教育，推動近一年來，已顯現成果。國小階段語言能力正在萌芽，品性的型塑也正值黃金時期，塑造一個友善的英語學習環境，多面向強化品格養成相當重要。

這一班學童要和吳校長拍Q版合照。（記者扶小萍攝）

稍後各班級精心規劃感恩活動，邀請媽媽們進入教室，接受孩子們的溫馨禮讚，並欣賞藝文作品與班級的小型表演，6年級以直笛演奏並唱出月亮代表我的心，一年級有唸弟子規、有奉茶給母親並擁抱，小朋友見到校長大聲說校長我愛你，吳校長也說我愛你們，並接受奉茶。有的班級還安排親子DIY，讓大手小手一起製作濃烈的親情。家長們也依照平和傳統，受邀共進午餐，實地品嘗學校為孩子用心製作的餐點，親師交流歡愉氣氛中，溫馨情留駐在大家的心中。