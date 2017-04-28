子宮外孕有可能造成大出血，嚴重時甚至會有致死之虞！曾經有一位子宮外孕女子，因為腹痛前往婦產科就醫，但醫師卻沒有診斷出該女為子宮外孕；返家後竟昏倒被送醫後不治身亡。究竟子宮外孕應如何確診？又該如何治療呢？ 超音波檢查胚胎是否在子宮內 財團法人為恭紀念醫院婦產科主任沈國壽表示，子宮外孕的原因不明，主要是婦女懷孕時胚胎跑到輸卵管，沒有在子宮裡面，由於子宮外孕容易破裂引起大出血；所以，只要有懷孕都會照超音波檢查，如果胚胎沒有在子宮內，就會懷疑是子宮外孕，須進一步以抽血檢驗來判斷。 若子宮外孕 則驗尿的beta-hCG上升會低於66% 通常婦女月經沒來，就會先驗尿確認是否懷孕。沈國壽主任指出，婦女懷孕時的乙型人類絨毛膜性腺激素（beta-hCG）會大量上升，在尿液測試時是呈陽性反應；受精卵受精6週左右時，若是正常懷孕，beta-hCG在48小時內會上升66%以上，若低於66%，則要懷疑是流產或子宮外孕。 須抽血檢測懷孕荷爾蒙濃度beta-hCG 而子宮外孕時除了驗尿可看出一些端倪之外，若超音波檢查子宮內沒有胚胎，可再抽血檢測懷孕荷爾蒙濃度beta-hCG，並且要抽血檢驗兩次確認，一般懷孕濃度會倍數增加，如果沒有上升，就要懷疑是子宮外孕。 可用藥物終止妊娠或腹腔鏡手術治療 子宮外孕還會有單側腹部悶痛，以及陰道出血症狀；沈國壽主任進一步指出，胚胎小於3公分的子宮外孕，可以用藥物胺基甲基葉酸（MethotrexateMTX）治療，是利用藥物停止妊娠組織的成長，並使其慢慢被身體吸收，且要持續追蹤；目前則多以手術治療為主，可用腹腔鏡從肚臍附近開2公分小洞，再將異常胚胎切除，由於輸卵管有兩條，切除一條，還有一條可再懷孕。