環境網站ENN在27日報導，英國「生態和水文學中心」(CEH)領導國際科學團隊研究發現，全球暖化在過去35年使西非沙赫爾地區(Sahel)極端暴風雨的發生頻率提高3倍。

中心氣象學家泰勒(Christopher Taylor)教授，以及包括法國格勒諾布爾大學(UGA)等合作機構的研究人員也指出，氣候變遷未來還會讓沙赫爾地區面臨更多極端降雨事件。

這份刊登在「自然」(Nature)期刊的研究指出，沙赫爾地區強烈暴風雨進一步增強，將提升西非城市面臨更頻繁、更嚴重淹水情形的風險，且由於當地衛生條件差，疾病也可能變得更常見與嚴重。

沙赫爾暴風雨是全球最猛烈的暴風雨之一，雲層可發展到地面以上16公里高。2009年，布吉納法索的瓦加杜古(Ouagadougou)曾在數小時內降下263公厘雨量，迫使15萬居民離開家園。

沙赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠與中部蘇丹草原之間的地帶，西起大西洋，東至非洲之角，橫跨塞內加爾、茅利塔尼亞、馬利、布吉納法索、尼日、奈及利亞、查德、蘇丹共和國與厄利垂亞等9個國家。