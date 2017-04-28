不少通訊軟體容量大，對於中低階手機來說負擔不小，今日Facebook（臉書）表示，開放台灣等150國家使用Messenger Lite輕量版，容量低於10MB，即使持舊款手機、網路環境不佳都可使用。

臉書表示，Messenger Lite為獨立於臉書現有Messenger的輕量版本，專為網路頻寬不佳、中低階舊款手機設計，因容量低於10MB，除方便安裝使用外，也具備Messenger基本通訊功能，因此用戶依然能發送訊息、照片、貼圖與連結，不過目前僅開放給Android（安卓）用戶使用。

整體而言，Messenger Lite與現有Messenger差異不大，唯顏色對調為白底、藍閃電。Messenger Lite也在最新版中加入貼圖、表情符號，並以綠圓點標示上線中聯絡人，可查看、刪除聊天群組成員，讓用戶使用起來更加便利。臉書表示，Messenger每月使用量超過12億人，此次開放Messenger Lite，將讓更多用戶不受網路或容量限制，使用完善的Messenger服務與親友聯繫。