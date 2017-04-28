遊覽車強制裝GPS監控動態資訊 9月起未裝將開罰NOWnews今日新聞 (2017-04-28 13:57)
交通部為加強遊覽車駕駛管理，日前預告修正汽車運輸業管理規則，遊覽車及客運業車輛在今年9月1日前須強制安裝GPS功能設備，違者將開罰9千至9萬元。公路總局今（28）日表示，目前仍有6千餘輛遊覽車未裝設，將會提供專案補助金，輔導業者在6月底前完成改善。
蝶戀花遊覽車國道翻覆意外後，交通部公路總局、觀光局配合勞動部辦理聯合稽查，為期2個月的專案4月20日告一段落，其中，受檢查的90家旅行業者中，有8家疑似違反旅行業管理規則，觀光局正在進一步調查；遊覽車業者共稽查88家，違反公路法業者共29家、舉發42件，有7家業者未依期限內改善，依公路法予以停止部分車輛營運。
針對遊覽車客運業者車輛及駕駛管理，交通部修正相關規定，要求遊覽車及客運業車輛須強制裝設GPS功能設備及營運車輛監控管理系統，並將車輛動態資訊連接至主管機關資訊平台，以便加強控管，新規定將於9月1日起實施。
公路總局統計，截至3月底前，國內遊覽車共11,229輛完成GPS功能設備裝設，尚未裝設約有6千餘輛。公路總局表示，為協助業者完成相關設備改善，每輛車補助金上限為2千元，若有需求可向公路總局提出申請。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BROWNS 得體刀．聲寶 得體刀 EB-Z1114WL．KAI 得體刀．除毛 得體刀．飛利浦 迷你 得體刀．izumi 得體刀．得體刀 LS5160．日本貝印 得體刀．TOUCHBEAUTY 得體刀．飛利浦 得體刀 HP．PHILIPS 得體刀．飛利浦得體刀．三洋 得體刀．SANYO 得體刀．飛利浦 電池 得體刀．KEMEI 除毛刀 得體刀．按摩得體刀．Panasonic 得體刀．樂雅 得體刀．電動得體刀．飛利浦 得體刀．Kolin 得體刀 除毛刀．女用得體刀．聲寶 電動 得體刀．KEMEI 得體刀．國際牌 得體刀．kinyo 得體刀 CL-517．電動 得體刀 除毛刀．歌林 得體刀．飛利浦 兩用 得體刀
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
才女作家林奕含香消玉殞 享年26歲【中央社】
久病拖三年鬼門關走一回標靶治療助起死回生【中央網路報】
林奕含文武雙全 26歲過世網友不捨【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》