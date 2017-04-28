交通部為加強遊覽車駕駛管理，日前預告修正汽車運輸業管理規則，遊覽車及客運業車輛在今年9月1日前須強制安裝GPS功能設備，違者將開罰9千至9萬元。公路總局今（28）日表示，目前仍有6千餘輛遊覽車未裝設，將會提供專案補助金，輔導業者在6月底前完成改善。

蝶戀花遊覽車國道翻覆意外後，交通部公路總局、觀光局配合勞動部辦理聯合稽查，為期2個月的專案4月20日告一段落，其中，受檢查的90家旅行業者中，有8家疑似違反旅行業管理規則，觀光局正在進一步調查；遊覽車業者共稽查88家，違反公路法業者共29家、舉發42件，有7家業者未依期限內改善，依公路法予以停止部分車輛營運。

針對遊覽車客運業者車輛及駕駛管理，交通部修正相關規定，要求遊覽車及客運業車輛須強制裝設GPS功能設備及營運車輛監控管理系統，並將車輛動態資訊連接至主管機關資訊平台，以便加強控管，新規定將於9月1日起實施。



公路總局統計，截至3月底前，國內遊覽車共11,229輛完成GPS功能設備裝設，尚未裝設約有6千餘輛。公路總局表示，為協助業者完成相關設備改善，每輛車補助金上限為2千元，若有需求可向公路總局提出申請。